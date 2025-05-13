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"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
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Новий дизайн та надійність: Google підтвердив вихід Android 16 у червні 2025 року з цікавими оновленнями

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Android 16 запропонує новий дизайн Material 3 Expressive, що нагадує iOS, та функції безпеки. Оновлення включатимуть кастомізацію іконок, покращені сповіщення та Auracast.

Новий дизайн та надійність: Google підтвердив вихід Android 16 у червні 2025 року з цікавими оновленнями

Google готує нові оновлення для Android, які "освіжать" вигляд смартфонів завдяки натхненню від iPhone і допоможуть ускладнити життя шахраям.

Повідомляє УНН із посиланням на Spiegel та t3mag.

Деталі

У Google підтвердили, що стабільна версія Android 16 стане доступною у червні 2025 року. На новому The Android Show Аллен Хуанг, директор Google з управління продуктами  користувацького інтерфейсу Android, оголосив про запуск нового дизайну Material 3 Expressive. А раніше, генеральний директор Android Самір Самат заявив, що Google обов'язково представить "найбільшу редизайнну версію за останні роки" з майбутніми оновленнями Android 16 і Wear OS 6.

Android 16, як очікується, принесе кілька цікавих нових функцій - ідеться про інтерфейс смартфонів, який має стати більш сучасним та інтуїтивно зрозумілим у використанні, а також функції, що ускладнять життя шахраям.

Довідка

Останні кілька версій Android не представили користувачам достатньо нових функцій, тому від Android 16 очікують більшого. 

Наведемо низку нових функцій Android 16, про які вже стало відомо:

  • Material 3 Expressive

    Це нова мова дизайну, яка має стати найбільшою новою функцією. Material 3 Expressive покликаний надати користувачам більше можливостей для налаштування зовнішнього вигляду користувальницького інтерфейсу на власний смак. Тобто так, щоб "пристрій відчувався унікальним для вас".

    • Новий тип сповіщень

      Оповіщення в Android 16 міститиме інформацію в реальному часі, щоб користувач міг бути в курсі поточної активності, - наприклад, де знаходиться таксі або доставка їжі. 

      • Кастомізація іконок додатків

        В рамках оновлення Material 3 Expressive,  Android 16 включатиме налаштовувані значки. Користувач матимете доступ до широкого спектру форм.

        • Auracast

          Також ідеться про Auracast, що є частиною системи Bluetooth LE (низьке енергоспоживання), - функція дозволить потокову передачу даних на кілька пристроїв і, як очікується, буде підтримуватися на Android 16. Система підходить не лише для людей зі слуховими апаратами, але й може використовуватися для трансляції аудіо в громадських місцях

          • Вбудований вибір фото

            Ідеться про зміни, що полегшать доступ до фото, завдяки вбудованому засобу вибору фотографій, який має спростити доступ до Google Фото та вибір основної фотографії профілю.

            • Швидких налаштуваннях

              Панелі кнопок, якими можна смахнути вниз від верхньої частини екрана. В Android 16 у користувача вас буде окрема область швидких налаштувань та сповіщень. Це імітує поведінку iOS і вже деякий час є особливістю багатьох китайських смартфонів.

              Наразі оглядачі зазначають, що у новому Android є трохи Apple

              Google надихався iOS від Apple і подбав про те, щоб змінити деталі так, щоб анімація виглядала більш органічно.

               Наприклад, якщо ви проводите по одному зі списку повідомлень убік, щоб видалити його, повідомлення над і під ним спочатку злегка рухаються в тому ж напрямку, але потім повертаються у вихідне положення. Анімація супроводжується тактильною вібрацією.

              пише spiegel.

              Також Google працює над тим, щоб більше підвищити безпеку телефонів Android. Наприклад, деякі функції мають бути недоступні під час поточних телефонних дзвінків, щоб шахраї не могли переконати своїх жертв відключити функції безпеки. 

              Функція Google Play Protect призначена для запобігання завантаженню шкідливих додатків; а також - для першого завантаження додатків через браузер або чат-додаток, і для призначення прав доступу застосунку.

              Нагадаємо

              Google зіткнулася з хвилею цивільних позовів у Європі на суму понад 12 мільярдів євро. Компанія заперечує будь-які підстави для позовів.

              Google випадково розкрив Material 3 Expressive: новий дизайн Android06.05.25, 10:39 • 6640 переглядiв

              Ігор Тележніков

              Ігор Тележніков

              Технології
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