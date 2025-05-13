Новый дизайн и надежность: Google подтвердил выход Android 16 в июне 2025 года с интересными обновлениями

Google готовит новые обновления для Android, которые "освежат" вид смартфонов благодаря вдохновению от iPhone и помогут усложнить жизнь мошенникам.



Сообщает УНН со ссылкой на Spiegel и t3mag.

Детали

В Google подтвердили, что стабильная версия Android 16 станет доступной в июне 2025 года. На новом The Android Show Аллен Хуанг, директор Google по управлению продуктами пользовательского интерфейса Android, объявил о запуске нового дизайна Material 3 Expressive. А ранее, генеральный директор Android Самир Самат заявил, что Google обязательно представит "самую большую редизайнерскую версию за последние годы" с будущими обновлениями Android 16 и Wear OS 6.

Android 16, как ожидается, принесет несколько интересных новых функций - речь идет об интерфейсе смартфонов, который должен стать более современным и интуитивно понятным в использовании, а также функции, которые усложнят жизнь мошенникам.

Справка

Последние несколько версий Android не представили пользователям достаточно новых функций, поэтому от Android 16 ожидают большего.

Приведем ряд новых функций Android 16, о которых уже стало известно:

Material 3 Expressive

Это новый язык дизайна, который должен стать самой большой новой функцией. Material 3 Expressive призван предоставить пользователям больше возможностей для настройки внешнего вида пользовательского интерфейса по своему вкусу. То есть так, чтобы "устройство чувствовалось уникальным для вас".

Новый тип оповещений

Оповещения в Android 16 будет содержать информацию в реальном времени, чтобы пользователь мог быть в курсе текущей активности, - например, где находится такси или доставка еды.

Кастомизация иконок приложений

В рамках обновления Material 3 Expressive, Android 16 будет включать настраиваемые значки. Пользователь будете иметь доступ к широкому спектру форм.

Auracast

Также речь идет об Auracast, что является частью системы Bluetooth LE (низкое энергопотребление), - функция позволит потоковую передачу данных на несколько устройств и, как ожидается, будет поддерживаться на Android 16. Система подходит не только для людей со слуховыми аппаратами, но и может использоваться для трансляции аудио в общественных местах

Встроенный выбор фото

Речь идет об изменениях, которые облегчат доступ к фото, благодаря встроенному средству выбора фотографий, который должен упростить доступ к Google Фото и выбор основной фотографии профиля.

Быстрых настройках

Панели кнопок, которыми можно смахнуть вниз от верхней части экрана. В Android 16 у пользователя вас будет отдельная область быстрых настроек и оповещений. Это имитирует поведение iOS и уже некоторое время является особенностью многих китайских смартфонов.

Сейчас обозреватели отмечают, что в новом Android есть немного Apple

Google вдохновлялся iOS от Apple и позаботился о том, чтобы изменить детали так, чтобы анимация выглядела более органично.

Например, если вы проводите по одному из списка сообщений в сторону, чтобы удалить его, сообщение над и под ним сначала слегка двигаются в том же направлении, но потом возвращаются в исходное положение. Анимация сопровождается тактильной вибрацией. пишет spiegel.

Также Google работает над тем, чтобы больше повысить безопасность телефонов Android. Например, некоторые функции должны быть недоступны во время текущих телефонных звонков, чтобы мошенники не могли убедить своих жертв отключить функции безопасности.

Функция Google Play Protect предназначена для предотвращения загрузки вредоносных приложений; а также - для первой загрузки приложений через браузер или чат-приложение, и для назначения прав доступа приложению.

Напомним

Google столкнулась с волной гражданских исков в Европе на сумму более 12 миллиардов евро. Компания отрицает какие-либо основания для исков.

Google случайно раскрыл Material 3 Expressive: новый дизайн Android