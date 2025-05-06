Google случайно раскрыл Material 3 Expressive: новый дизайн Android
Киев • УНН
Google случайно раскрыл Material 3 Expressive, крупнейшее обновление дизайна Android. Он должен сделать интерфейс более привлекательным и простым в использовании.
Google случайно раскрыл свой следующий большой редизайн Android: Material 3 Expressive, сообщает The Verge, пишет УНН.
Детали
В сейчас удаленном сообщении в блоге, обнаруженном 9to5Google, компания описывает изменение как "наиболее исследованное" обновление на сегодня, целью которого является сделать интерфейс более привлекательным и простым в использовании.
Архивная версия веб-страницы еще доступна, а 9to5Google опубликовал некоторые изображения, не сохраненные сайтом. Как указано в сообщении, Google заявляет, что разработал Material 3 Expressive после проведения 46 раундов дизайна и исследований с более чем 18 000 участников. Дизайн использует цвет, форму, размер и движение, чтобы сделать продукт "более удобным в использовании".
Google утверждает, что ее дизайн Material 3 Expressive позволяет людям находить ключевые элементы в интерфейсе до четырех раз быстрее по сравнению с существующим дизайном Material 3. Также говорится, что Material 3 Expressive "кажется, уравнивает возможности пользователей разного возраста", поскольку дизайн помогает людям старше 45 лет находить элементы интерфейса так же быстро, как и более молодым пользователям.
За последние несколько дней, как указано, были сообщения, которые предполагают, что Google планирует внедрить изменения в интерфейс Android, включая переработанные значки строки состояния (например, для батареи), новый шрифт часов и переработанное меню быстрых настроек. Другие утечки также показали изменения в программе Google Clock.
На момент написания статьи The Verge Google все еще не перепечатала запись в блоге, и неясно, когда компания намеревалась официально анонсировать Material 3 Expressive.
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