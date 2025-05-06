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Google випадково розкрив Material 3 Expressive: новий дизайн Android

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Google випадково розкрив Material 3 Expressive, найбільше оновлення дизайну Android. Він має зробити інтерфейс привабливішим та простішим у використанні.

Google випадково розкрив Material 3 Expressive: новий дизайн Android
9to5google.com

Google випадково розкрив свій наступний великий редизайн Android: Material 3 Expressive, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

У зараз видаленому повідомленні в блозі, виявленому 9to5Google, компанія описує зміну як "найбільш досліджене" оновлення на сьогодні, метою якого є зробити інтерфейс більш привабливим і простим у використанні.

Архівна версія веб-сторінки ще доступна, а 9to5Google опублікував деякі зображення, не збережені сайтом. Як зазначено в повідомленні, Google заявляє, що розробив Material 3 Expressive після проведення 46 раундів дизайну та досліджень із більш ніж 18 000 учасників. Дизайн використовує колір, форму, розмір і рух, щоб зробити продукт "зручнішим у використанні".

Google стверджує, що її дизайн Material 3 Expressive дозволяє людям знаходити ключові елементи в інтерфейсі до чотирьох разів швидше в порівнянні з існуючим дизайном Material 3. Також говориться, що Material 3 Expressive "здається, зрівнює можливості користувачів різного віку", оскільки дизайн допомагає людям старше 45 років знаходити елементи інтерфейсу так само швидко, як і молодшим користувачам.

За останні кілька днів, як вказано, були повідомлення, які передбачають, що Google планує впровадити зміни в інтерфейс Android, включаючи перероблені значки рядка стану (наприклад, для батареї), новий шрифт годинника і перероблене меню швидких налаштувань. Інші витоки також показали зміни у програмі Google Clock.

На момент написання статті The Verge Google все ще не передрукувала запис у блозі, і неясно, коли компанія мала намір офіційно анонсувати Material 3 Expressive.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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