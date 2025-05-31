Всемирный день попугаев, Международный день бортпроводника, День веб-дизайнера: что отмечают в мире и Украине 31 мая

Сегодня, 31 мая, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Всемирного дня попугаев. Профессиональный праздник отмечают бортпроводники и веб-дизайнеры, а в Украине - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, пишет УНН.

Всемирный день попугаев

Зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Всемирного дня попугаев. По данным орнитологов, в настоящее время в мире насчитывается около 370 видов попугаев, которые встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру. Из-за уничтожения людьми экосистем, в которых проживают попугаи, и браконьерства, некоторые виды этих птиц оказались на грани исчезновения.

Несколько лет назад в дикой природе полностью вымерли голубые попугаи Ара.

По весу попугаи делятся на три вида: крупных - высотой до 1 метра; средних - массой в 100 грамм; мелких - весом в 30 грамм.

Человеческую речь способны имитировать всего несколько видов попугаев. Так, какаду могут запомнить до 40 слов и несколько предложений. Лори отличаются способностью воспроизведения 50 слов и нескольких предложений. А некоторые волнистые попугайчики могут повторить около 100 слов, но при этом предложениями говорят редко.

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Международный день бортпроводника

Международный день бортпроводника – профессиональный праздник, который отмечается 31 мая каждого года, чтобы отметить упорный труд и преданность бортпроводникам во всем мире.

Это событие отмечает решающую роль бортпроводников в обеспечении безопасности, комфорта и благополучия пассажиров во время авиаперелета. Это день признания уникальных навыков и ответственности этих людей: начиная от предоставления инструкций по технике безопасности и экстренной помощи до предоставления исключительного обслуживания клиентов и обеспечения комфорта во время длительных рейсов. Борпроводники делают все возможное, чтобы обеспечить легкое и приятное путешествие для пассажиров.

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День веб-дизайнера

Также сегодня отмечается День веб-дизайнера, который посвящен признанию вклада и достижений веб-дизайнеров всего мира. Веб-дизайнеры – художники и мастера, создающие привлекательные и удобные веб-сайты. Это день об их креативности, технических навыках и способности формировать цифровое пространство.

Также это событие побуждает к демонстрации последних тенденций и достижений в веб-дизайне и вдохновляет начинающих дизайнеров продолжать свою активность в этой динамичной сфере.

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День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине

В мае 1999 года тогдашний Президент Украины Леонид Кучма, "учитывая значительный вклад работников издательско-полиграфического комплекса в дело возрождения духовности народа, развитие, науки, культуры, образования, всех сфер жизни общества", установил в Украине профессиональный праздник - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине, который отмечается ежегодно в последнюю субботу мая.

Типографские станки появились в Украине еще в XV веке, поэтому печатное дело имеет свою давнюю историю. Произведением книжного искусства была Острожская Библия, изданная в 1581 году. Эта книга стала своеобразным каноном, по которому издавались религиозные книги не только в Украине, но и в соседних странах Европы.

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Церковный праздник 31 мая - день памяти святого мученика Ермея

Он жил в III-IV веке, когда христиане подвергались серьезным преследованиям. Согласно преданиям Ермея был очень благочестивым человеком, исповедовал христианство и выполнял Божью волю.

Его арестовали за веру, но он отказался отречься от Христа. Мужественно Ермея принял все пытки, не предав своей веры. За это он был казнен.

Его смерть стала символом несокрушимого духа и преданности Богу.