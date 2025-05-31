Всемирный день попугаев, Международный день бортпроводника, День веб-дизайнера: что отмечают в мире и Украине 31 мая

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
30 мая, 16:58 • 20664 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 65429 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 74148 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 72133 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 111390 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 104003 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 60321 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 33612 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 30673 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 154006 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.2м/с
81%
749мм
Популярные новости

ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Емельянова, когда он выходил из суда: детали

30 мая, 17:58 • 7284 просмотра

Африку раскалывает вулканический супершлейф: что известно о тектоническом разломе

30 мая, 18:46 • 8320 просмотра

рф готовит новые обстрелы Украины стратегической авиацией - СНБО

22:03 • 3706 просмотра

россия начала проигрывать войну - Foreign Policy

23:38 • 6488 просмотра

Почти 50 тысяч вооруженных дезертиров армии рф терроризируют оккупированные территории Украины - ЦНС

02:31 • 5184 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 65751 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 87392 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 98331 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 111387 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 104001 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 33857 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 69081 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 58395 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 133443 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 124961 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Всемирный день попугаев, Международный день бортпроводника, День веб-дизайнера: что отмечают в мире и Украине 31 мая

Киев • УНН

 • 176 просмотра

31 мая - Всемирный день попугаев, профессиональный праздник бортпроводников и веб-дизайнеров. В Украине отмечают День работников издательств, полиграфии и книгораспространения.

Всемирный день попугаев, Международный день бортпроводника, День веб-дизайнера: что отмечают в мире и Украине 31 мая

Сегодня, 31 мая, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Всемирного дня попугаев. Профессиональный праздник отмечают бортпроводники и веб-дизайнеры, а в Украине - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, пишет УНН

Всемирный день попугаев

Зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к празднованию Всемирного дня попугаев. По данным орнитологов, в настоящее время в мире насчитывается около 370 видов попугаев, которые встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру. Из-за уничтожения людьми экосистем, в которых проживают попугаи, и браконьерства, некоторые виды этих птиц оказались на грани исчезновения.

Несколько лет назад в дикой природе полностью вымерли голубые попугаи Ара.

По весу попугаи делятся на три вида: крупных - высотой до 1 метра; средних - массой в 100 грамм; мелких - весом в 30 грамм.

Человеческую речь способны имитировать всего несколько видов попугаев. Так, какаду могут запомнить до 40 слов и несколько предложений. Лори отличаются способностью воспроизведения 50 слов и нескольких предложений. А некоторые волнистые попугайчики могут повторить около 100 слов, но при этом предложениями говорят редко.

Мозг человека и волнистых попугайчиков имеет идентичный механизм в создании сложных звуков20.03.25, 17:08 • 79182 просмотра

Международный день бортпроводника

Международный день бортпроводника – профессиональный праздник, который отмечается 31 мая каждого года, чтобы отметить упорный труд и преданность бортпроводникам во всем мире.

Это событие отмечает решающую роль бортпроводников в обеспечении безопасности, комфорта и благополучия пассажиров во время авиаперелета. Это день признания уникальных навыков и ответственности этих людей: начиная от предоставления инструкций по технике безопасности и экстренной помощи до предоставления исключительного обслуживания клиентов и обеспечения комфорта во время длительных рейсов. Борпроводники делают все возможное, чтобы обеспечить легкое и приятное путешествие для пассажиров.

В Южной Корее разбился самолет ВМС: что известно29.05.25, 09:27 • 2768 просмотров

День веб-дизайнера 

Также сегодня отмечается День веб-дизайнера, который посвящен признанию вклада и достижений веб-дизайнеров всего мира. Веб-дизайнеры – художники и мастера, создающие привлекательные и удобные веб-сайты. Это день об их креативности, технических навыках и способности формировать цифровое пространство.

Также это событие побуждает к демонстрации последних тенденций и достижений в веб-дизайне и вдохновляет начинающих дизайнеров продолжать свою активность в этой динамичной сфере.

Opera представила Neon - новый браузер с интегрированными агентами ИИ для кодирования и игр28.05.25, 21:26 • 2978 просмотров

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине

В мае 1999 года тогдашний Президент Украины Леонид Кучма, "учитывая значительный вклад работников издательско-полиграфического комплекса в дело возрождения духовности народа, развитие, науки, культуры, образования, всех сфер жизни общества", установил в Украине профессиональный праздник - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине, который отмечается ежегодно в последнюю субботу мая.

Типографские станки появились в Украине еще в XV веке, поэтому печатное дело имеет свою давнюю историю. Произведением книжного искусства была Острожская Библия, изданная в 1581 году. Эта книга стала своеобразным каноном, по которому издавались религиозные книги не только в Украине, но и в соседних странах Европы.

Оккупанты на ВОТ проводят “добровольный сбор” украинской литературы - ЦНС28.05.25, 23:47 • 8350 просмотров

Церковный праздник 31 мая - день памяти святого мученика Ермея

Он жил в III-IV веке, когда христиане подвергались серьезным преследованиям. Согласно преданиям Ермея был очень благочестивым человеком, исповедовал христианство и выполнял Божью волю.

Его арестовали за веру, но он отказался отречься от Христа. Мужественно Ермея принял все пытки, не предав своей веры. За это он был казнен.

Его смерть стала символом несокрушимого духа и преданности Богу.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКультура
Леонид Кучма
Украина
Brent
$62.80
Bitcoin
$103,196.20
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,494.92