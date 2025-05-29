В Южной Корее разбился самолет ВМС: что известно

В Южной Корее разбился самолет военно-морских сил, со ссылкой на власть сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел на горе в городе Пхохан на юго-востоке страны в четверг, сообщает власть.

Авария произошла в 13:52 по местному времени.

Свидетели сообщили, что с горы поднимается дым.

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