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У Південній Кореї розбився літак ВМС: що відомо

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Військовий літак зазнав аварії у горах міста Пхохан, що на південному сході Південної Кореї. Свідки повідомляють про дим, що піднімається з місця аварії.

У Південній Кореї розбився літак ВМС: що відомо

У Південні Кореї розбився літак військово-морських сил, з посиланням на владу повідомляє Yonhap, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався на горі в місті Пхохан на південному сході країни у четвер, повідомляє влада.

Аварія сталася о 13:52 за місцевим часом.

Свідки повідомили, що з гори піднімається дим.

Військовий літак Mirage-2000 розбився в Індії: що відомо про інцидент06.02.25, 15:34 • 23192 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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