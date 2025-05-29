У Південній Кореї розбився літак ВМС: що відомо
Київ • УНН
Військовий літак зазнав аварії у горах міста Пхохан, що на південному сході Південної Кореї. Свідки повідомляють про дим, що піднімається з місця аварії.
У Південні Кореї розбився літак військово-морських сил, з посиланням на владу повідомляє Yonhap, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався на горі в місті Пхохан на південному сході країни у четвер, повідомляє влада.
Аварія сталася о 13:52 за місцевим часом.
Свідки повідомили, що з гори піднімається дим.
Військовий літак Mirage-2000 розбився в Індії: що відомо про інцидент06.02.25, 15:34 • 23192 перегляди