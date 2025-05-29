У Південній Кореї розбився літак ВМС: що відомо

У Південні Кореї розбився літак військово-морських сил, з посиланням на владу повідомляє Yonhap, пише УНН.

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Інцидент стався на горі в місті Пхохан на південному сході країни у четвер, повідомляє влада.

Аварія сталася о 13:52 за місцевим часом.

Свідки повідомили, що з гори піднімається дим.

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