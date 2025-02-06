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Військовий літак Mirage-2000 розбився в Індії: що відомо про інцидент

Київ • УНН

 • 23114 перегляди

У штаті Мадх'я-Прадеш зазнав аварії військовий літак Mirage-2000 через технічну несправність. Обидва пілоти встигли катапультуватися та отримали лише незначні травми.

В Індії у штаті Мадх’я-Прадеш розбився військовий літак Mirage-2000. Обидва пілоти встигли катапультуватися і отримали незначні травми. Причиною аварії стала технічна несправність. Про це повідомляє The Hindu, пише УНН.

Деталі 

Про інцидент виданню The Hindu повідомив суперінтендант поліції Аман Сінгх Ратор.

За словами Ратора, обидва пілоти встигли катапультуватися з літака і отримали незначні травми.

Як зазначається, літак Mirage-2000 вилетів з авіабази Гваліор і зазнав аварії недалеко від міста Карера в Шівпурі.

Пан Ратхор сказав, що група ВПС Ізраїлю з Гваліора прибула в Шивпурі і забере пілотів із собою. ВПС Ізраїлю наказали провести розслідування, щоб встановити причину інциденту, йдеться в повідомленні X.

ВПС Ізраїлю заявили, що аварія сталася через збій у роботі системи під час планового вильоту.

"Літак Mirage 2000 ВПС Ізраїлю зазнав аварії біля Шивпурі (Гваліор) під час планового навчального вильоту сьогодні після того, як зіткнувся із системною несправністю. Обидва пілоти благополучно катапультувалися", - написали ВПС Ізраїлю.

"ВПС Ізраїлю наказали провести розслідування, щоб встановити причину аварії".

У Філадельфії розбився легкомоторний літак: подробиці01.02.25, 03:48 • 32242 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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