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У Філадельфії розбився легкомоторний літак: подробиці

У Філадельфії розбився легкомоторний літак: подробиці

Київ • УНН

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У північно-східній Філадельфії розбився легкомоторний літак, що спричинило серію вибухів та пожеж. На місці працюють сотні рятувальників, губернатор штату пообіцяв надати всі необхідні ресурси для ліквідації наслідків.

У північно-східній Філадельфії у США сталася авіакатастрофа, легкомоторний літак впав поблизу житлового району. Про це інформує УНН з посиланням на FOX 4, та Х-акаунт Журналіст FOX 29 Стіва Кілі.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався приблизно о 18:00 за місцевим часом у районі Коттман-авеню та Бастлтон-авеню.

Очевидці повідомляють, що після падіння літака сталося кілька вибухів, а також загорілися автомобілі та будівлі. За словами свідків, гучний звук вибуху нагадував удар грому.

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На місце аварії прибули сотні пожежників і рятувальників. Камери відеоспостереження зафіксували момент, коли літак падає з неба, після чого видно великий вибух і клуби чорного диму.

Журналіст FOX 29 Стів Кілі повідомив, що на місці катастрофи розкидані уламки літака, а навколо ще тривають пожежі. Один із працівників місцевого бізнесу розповів, що бачив "яскравий спалах світла, що з’явився нізвідки".

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро зробив офіційну заяву на своїй сторінці у соцмережі X.

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"Ми пропонуємо всі наявні ресурси штату для реагування на катастрофу малого приватного літака у північно-східній Філадельфії. Ми продовжимо надавати оновлення, щойно з’явиться більше інформації", — написав Шапіро.

Наразі невідомо, що спричинило катастрофу та звідки прямував літак. Інформації про загиблих або постраждалих офіційно не оприлюднено.

Нагадаємо

Літак American Airlines з 64 пасажирами та вертоліт Black Hawk з трьома військовими зіткнулися над Вашингтоном. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак біля аеропорту Рейгана.

Авіакатастрофа у Вашингтоні: найважливіші заяви Трампа та інших офіційних осіб США30.01.25, 20:13 • 30445 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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