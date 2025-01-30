Авіакатастрофа у Вашингтоні: пасажирський літак і військовий вертоліт після зіткнення впали у річку

У небі над Вашингтоном регіональний пасажирський літак American Airlines і військовий вертоліт UH-60 Black Hawk зіткнулися в повітрі, після чого обидва повітряні судна впали в річку Потомак неподалік національного аеропорту імені Рейгана. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За інформацією офіційних осіб, рятувальні служби негайно прибули на місце події.

На борту пасажирського літака перебували 64 особи, включно з екіпажем, тоді як у військовому вертольоті знаходилося троє солдатів. Влада продовжує пошуково-рятувальну операцію, а родичі та близькі зниклих починають збиратися в аеропорту в надії отримати нову інформацію.

У Пентагоні підтвердили, що вертоліт належав військовій базі Форт-Белвуар у Вірджинії. Армія США заявила про готовність тісно співпрацювати з місцевими органами влади для з’ясування всіх обставин трагедії.

Цей інцидент привернув увагу до питань безпеки повітряного простору в США. Востаннє смертельна аварія пасажирського літака в країні траплялася ще у 2009 році.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що невеликий літак зазнав аварії та впав у річку Потомак поблизу національного аеропорту в Арлінгтоні. Аеропорт тимчасово припинив роботу, проводиться пошуково-рятувальна операція.

У США літак впав у річку біля аеропорту Рейгана: що відомо