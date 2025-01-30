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Авіакатастрофа у Вашингтоні: пасажирський літак і військовий вертоліт після зіткнення впали у річку

Київ • УНН

 • 112920 перегляди

Літак American Airlines з 64 пасажирами та вертоліт Black Hawk з трьома військовими зіткнулися над Вашингтоном. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак біля аеропорту Рейгана, проводиться рятувальна операція.

У небі над Вашингтоном регіональний пасажирський літак American Airlines і військовий вертоліт UH-60 Black Hawk зіткнулися в повітрі, після чого обидва повітряні судна впали в річку Потомак неподалік національного аеропорту імені Рейгана. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією офіційних осіб, рятувальні служби негайно прибули на місце події.

На борту пасажирського літака перебували 64 особи, включно з екіпажем, тоді як у військовому вертольоті знаходилося троє солдатів. Влада продовжує пошуково-рятувальну операцію, а родичі та близькі зниклих починають збиратися в аеропорту в надії отримати нову інформацію.

У Пентагоні підтвердили, що вертоліт належав військовій базі Форт-Белвуар у Вірджинії. Армія США заявила про готовність тісно співпрацювати з місцевими органами влади для з’ясування всіх обставин трагедії.

Цей інцидент привернув увагу до питань безпеки повітряного простору в США. Востаннє смертельна аварія пасажирського літака в країні траплялася ще у 2009 році.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що невеликий літак зазнав аварії та впав у річку Потомак поблизу національного аеропорту в Арлінгтоні. Аеропорт тимчасово припинив роботу, проводиться пошуково-рятувальна операція.

У США літак впав у річку біля аеропорту Рейгана: що відомо 30.01.25, 04:52 • 30782 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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