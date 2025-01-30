Авиакатастрофа в Вашингтоне: пассажирский самолет и военный вертолет после столкновения упали в реку
Киев • УНН
Самолет American Airlines с 64 пассажирами и вертолет Black Hawk с тремя военными столкнулись над Вашингтоном. Оба воздушных судна упали в реку Потомак возле аэропорта Рейгана, проводится спасательная операция.
В небе над Вашингтоном региональный пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет UH-60 Black Hawk столкнулись в воздухе, после чего оба воздушных судна упали в реку Потомак неподалеку национального аэропорта имени Рейгана. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации официальных лиц, спасательные службы немедленно прибыли на место происшествия.
На борту пассажирского самолета находились 64 человека, включая экипаж, тогда как в военном вертолете находилось трое солдат. Власти продолжают поисково-спасательную операцию, а родственники и близкие пропавших начинают собираться в аэропорту в надежде получить новую информацию.
В Пентагоне подтвердили, что вертолет принадлежал военной базе Форт-Белвуар в Вирджинии. Армия США заявила о готовности тесно сотрудничать с местными органами власти для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Этот инцидент привлек внимание к вопросам безопасности воздушного пространства в США. Последний раз смертельная авария пассажирского самолета в стране случалась еще в 2009 году.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что небольшой самолет потерпел крушение и упал в реку Потомак вблизи национального аэропорта в Арлингтоне. Аэропорт временно прекратил работу, проводится поисково-спасательная операция.
В США самолет упал в реку возле аэропорта Рейгана: что известно 30.01.25, 04:52 • 11281 просмотр