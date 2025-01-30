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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В США самолет упал в реку возле аэропорта Рейгана: что известно

Киев  •  УНН

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Небольшой самолет потерпел крушение и упал в реку Потомак вблизи национального аэропорта в Арлингтоне. Аэропорт временно прекратил работу, проводится поисково-спасательная операция.

В США вблизи национального аэропорта имени Рейгана в Арлингтоне, штат Вирджиния, потерпел крушение небольшой самолет. Об этом сообщает WTOP News, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, самолет упал в реку Потомак.

На месте происшествия работают пожарные катера, привлеченные для проведения поисково-спасательной операции. Информация о возможных жертвах или пострадавших пока отсутствует.

В связи с чрезвычайной ситуацией, аэропорт временно прекратил работу, и все рейсы были остановлены. По данным Федерального авиационного агентства, ограничения будут действовать до 23:00. Несмотря на это, терминалы остаются открытыми, и пассажирам рекомендуется следить за обновлениями по возобновлению полетов.

Расследование обстоятельств аварии продолжается. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и ожидать дальнейших официальных сообщений.

В Южном Судане разбился пассажирский самолет, по меньшей мере 20 человек погибли29.01.25, 15:15 • 20787 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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