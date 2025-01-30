У США літак впав у річку біля аеропорту Рейгана: що відомо

У США поблизу національного аеропорту імені Рейгана в Арлінгтоні, штат Вірджинія, зазнав аварії невеликий літак. Про це повідомляє WTOP News , передає УНН.

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За попередніми даними, літак впав у річку Потомак.

На місці події працюють пожежні катери, залучені для проведення пошуково-рятувальної операції. Інформація про можливі жертви чи постраждалих наразі відсутня.

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, аеропорт тимчасово припинив роботу, і всі рейси були зупинені. За даними Федерального авіаційного агентства, обмеження діятимуть до 23:00. Незважаючи на це, термінали залишаються відкритими, і пасажирам рекомендується стежити за оновленнями щодо відновлення польотів.

Розслідування обставин аварії триває. Влада закликає громадян зберігати спокій і очікувати на подальші офіційні повідомлення.

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