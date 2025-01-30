Авіакатастрофа у Вашингтоні: найважливіші заяви Трампа та інших офіційних осіб США

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Американські високопосадовці висловили різні версії причин зіткнення літака American Eagle з вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана. Трамп звинуватив політику різноманітності, інші закликають дочекатися результатів розслідування.

Офіційні особи США почали давати свої коментарі щодо причин та наслідків зіткнення в повітрі біля Національного аеропорту імені Рейгана літака та вертольота. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі 

Як зазначає CNN, Трамп, виступаючи перед журналістами із залу для брифінгів Білого дому, мабуть, звинуватив у зіткненні в повітрі "просування різноманітності" в FAA без доказів. Він пообіцяв працювати "дуже старанно найближчими днями" і сказав, що його адміністрація готова надати підтримку постраждалим. Але потім він продовжив критикувати попереднє керівництво демократів і колишнього міністра транспорту, поклавши провину за трагедію на їхню політику.

Віцепрезидент Дж. Д. Венс висловив сумніви щодо зниження стандартів найму в FAA, хоча і не надав жодних доказів. Венс також заявив, що сотні людей подали в суд на уряд, тому що "вони хотіли б стати авіадиспетчерами, але їм відмовили через колір шкіри".

Міністр транспорту Шон Даффі пообіцяв реформувати систему авіабезпеки, зазначивши, що "зіткнення не повинно було статися", і запевнив, що Міністерство транспорту разом з FAA працюватиме над запобіганням подібних трагедій у майбутньому.

Колишній міністр транспорту Піт Буттеджич відреагував на критику Трампа, зазначивши, що під час його керівництва департамент поставив безпеку на перше місце, скоротивши кількість небезпечних ситуацій, і не мав жодних випадків загибелі в авіакатастрофах комерційних авіакомпаній.

"Поки сім'ї сумують, Трамп має керувати, а не брехати",— зазначив він у Х. 

Міністр оборони Піт Хегсет повідомив, що гелікоптер, який брав участь у звичайних нічних тренуваннях, допустив помилку під час виконання місії. 

Гелікоптер із трьома військовослужбовцями на борту брав участь у "щорічній звичайній підготовці нічних польотів по стандартному коридору для забезпечення безперервності урядової місії", - сказав міністр.

Колишня віцепрезидентка Камала Гарріс сказала, що вона і колишній другий джентльмен Дуг Емхофф "розбиті горем через трагічну катастрофу літака і гелікоптера в DCA вчора ввечері" в заяві, опублікованій у соціальних мережах. Вона сказала, що їхні "молитви з жертвами і всіма тими, хто їх любив".

Ніхто не вижив: Трамп про авіакатастрофу у Вашингтоні30.01.25, 18:38 • 25640 переглядiв

Сенатор Роджер Маршалл із Канзасу написав у соціальних мережах, що аварія сталася через "збіг помилок", без доказів, оскільки відновлювальні роботи тривають, а розслідування тільки починається. Він пояснив це такими факторами, як темрява і недостатньо швидке попередження. 

Раніше УНН писав, що Трамп заявив про наявність "твердої думки" про причини зіткнення літака American Eagle з вертольотом Black Hawk. Національна асоціація авіадиспетчерів вважає передчасним робити висновки про причини інциденту.

Нагадаємо

Літак American Eagle з 64 пасажирами зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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