У Білого дому є "тверді думки" про те, що призвело до авіакатастрофи у Вашингтоні - Трамп

У Білого дому є «тверда думка» про те, що призвело до зіткнення в повітрі біля Національного аеропорту імені Рейгана. Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу, передає УНН з посиланням на CNN.

«Ми не знали, що призвело до цієї катастрофи, але у нас є деякі дуже тверді думки та ідеї, і я думаю, що ми, ймовірно, висловимо ці думки зараз, тому що протягом багатьох років я спостерігав, як відбуваються такі речі», - сказав Трамп.

«Ми думаємо, що у нас є кілька доволі хороших ідей, але ми з'ясуємо, як сталася ця катастрофа, і ми гарантуємо, що нічого подібного більше ніколи не повториться», - додав президент.

Голова Національної асоціації авіадиспетчерів заявив у листі до своїх членів, опублікованому в Інтернеті, що «передчасно міркувати про першопричину».

Нагадаємо

Літак American Eagle з 64 пасажирами зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана.