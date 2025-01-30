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У Білого дому є "тверді думки" про те, що призвело до авіакатастрофи у Вашингтоні - Трамп

Київ • УНН

 • 36476 перегляди

Трамп заявив про наявність "твердої думки" про причини зіткнення літака American Eagle з вертольотом Black Hawk. Національна асоціація авіадиспетчерів вважає передчасним робити висновки про причини інциденту.

У Білого дому є «тверда думка» про те, що призвело до зіткнення в повітрі біля Національного аеропорту імені Рейгана. Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу, передає УНН з посиланням на CNN.

«Ми не знали, що призвело до цієї катастрофи, але у нас є деякі дуже тверді думки та ідеї, і я думаю, що ми, ймовірно, висловимо ці думки зараз, тому що протягом багатьох років я спостерігав, як відбуваються такі речі», - сказав Трамп.

«Ми думаємо, що у нас є кілька доволі хороших ідей, але ми з'ясуємо, як сталася ця катастрофа, і ми гарантуємо, що нічого подібного більше ніколи не повториться», - додав президент.

Голова Національної асоціації авіадиспетчерів заявив у листі до своїх членів, опублікованому в Інтернеті, що «передчасно міркувати про першопричину».

Нагадаємо

Літак American Eagle з 64 пасажирами зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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