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У Белого дома есть "твердые мнения" о том, что привело к авиакатастрофе в Вашингтоне - Трамп

Киев  •  УНН

 • 6032 просмотра

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Трамп заявил о наличии "твердого мнения" о причинах столкновения самолета American Eagle с вертолетом Black Hawk. Национальная ассоциация авиадиспетчеров считает преждевременным делать выводы о причинах инцидента.

У Белого дома есть "твердое мнение" о том, что привело к столкновению в воздухе около Национального аэропорта имени Рейгана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы не знали, что привело к этой катастрофе, но у нас есть некоторые очень твердые мнения и идеи, и я думаю, что мы, вероятно, выскажем эти мнения сейчас, потому что на протяжении многих лет я наблюдал, как происходят такие вещи", — сказал Трамп.

"Мы думаем, что у нас есть несколько довольно хороших идей, но мы выясним, как произошла эта катастрофа, и мы гарантируем, что ничего подобного больше никогда не повторится", — добавил президент.

Глава Национальной ассоциации авиадиспетчеров заявил в письме к своим членам, опубликованном в Интернете, что "преждевременно рассуждать о первопричине".

Напомним

Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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