У Белого дома есть "твердые мнения" о том, что привело к авиакатастрофе в Вашингтоне - Трамп
Киев • УНН
Трамп заявил о наличии "твердого мнения" о причинах столкновения самолета American Eagle с вертолетом Black Hawk. Национальная ассоциация авиадиспетчеров считает преждевременным делать выводы о причинах инцидента.
У Белого дома есть "твердое мнение" о том, что привело к столкновению в воздухе около Национального аэропорта имени Рейгана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Мы не знали, что привело к этой катастрофе, но у нас есть некоторые очень твердые мнения и идеи, и я думаю, что мы, вероятно, выскажем эти мнения сейчас, потому что на протяжении многих лет я наблюдал, как происходят такие вещи", — сказал Трамп.
"Мы думаем, что у нас есть несколько довольно хороших идей, но мы выясним, как произошла эта катастрофа, и мы гарантируем, что ничего подобного больше никогда не повторится", — добавил президент.
Глава Национальной ассоциации авиадиспетчеров заявил в письме к своим членам, опубликованном в Интернете, что "преждевременно рассуждать о первопричине".
Напомним
Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана.