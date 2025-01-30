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Столкновение самолета с вертолетом в Вашингтоне: среди жертв могут быть 14 фигуристов

Киев  •  УНН

 • 8523 просмотра

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Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана. Среди погибших, как считается, 14 фигуристов.

Опасаются, что все пассажиры погибли после того, как рейс 5342 American Eagle, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, вчера вечером столкнулся в воздухе с армейским вертолетом возле национального аэропорта Рейгана в Вашингтоне в США, среди жертв, как считается, 14 фигуристов, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

По меньшей мере 28 тел было извлечено из воды. Из них 27 были с гражданского самолета American Eagle и одно с вертолета Black Hawk, сообщил начальник пожарной охраны и скорой помощи Джон А. Доннелли. Несколько бюро судебно-медицинских экспертиз работают над установлением личности жертв, а Бюро главного судебно-медицинского эксперта округа Колумбия возглавляет усилия по воссоединению тел с близкими.

«Мы продолжим работу по поиску всех тел, их сбору и воссоединению с близкими», - сказал Доннелли.

Четырнадцать фигуристов, как полагают, погибли в результате столкновения в воздухе над рекой Потомак, сказал генеральный директор Skating Club of Boston Дуг Зегибе.

«Это большая потеря для нашего сообщества фигуристов», - сказал Зегибе журналистам в Норвуде, штат Массачусетс.

Шесть жертв трагедии в среду вечером были связаны со Skating Club of Boston: два тренера, два фигуриста и две матери, по словам Зегибе.

По данным источника в Национальном совете по безопасности на транспорте США, на месте аварии пока не обнаружено черных ящиков.

Черный ящик - это регистратор полетных данных, который записывает информацию с самолета и его маршрут.

Дополнение

Два самолета упали в реку Потомак, где спасательная операция превратилась в масштабную операцию по извлечению, и сейчас из ледяной воды извлечены десятки тел.

Региональный самолет прибывал из Вичито в штате Канзас, сообщила его материнская компания American Airlines.

Вертолет Black Hawk армии США перевозил трех человек, сказала мэр Вашингтона Мюриэль Боузер.

По данным U.S. Figure Skating, на борту пассажирского самолета находились американские фигуристы, тренеры и члены их семей, которые были в лагере в Вичито. Российские государственные СМИ подтвердили, что на борту также находились российские фигуристы и тренеры.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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