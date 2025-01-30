Зіткнення літака з гелікоптером у Вашингтоні: серед жертв можуть бути 14 фігуристів

Побоюються, що всі пасажири загинули після того, як рейс 5342 American Eagle, на борту якого перебували 60 пасажирів і чотири члени екіпажу, вчора ввечері зіткнувся в повітрі з армійським гелікоптером біля національного аеропорту Рейгана у Вашингтоні в США, серед жертв, як вважається, 14 фігуристів, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Щонайменше 28 тіл було вилучено з води. З них 27 були з цивільного літака American Eagle та одне з вертольота Black Hawk, повідомив начальник пожежної охорони та швидкої допомоги Джон А. Доннеллі. Декілька бюро судово-медичних експертиз працюють над встановленням особи жертв, а Бюро головного судово-медичного експерта округу Колумбія очолює зусилля щодо возз'єднання тіл із близькими.

"Ми продовжимо роботу з пошуку всіх тіл, їх збору та возз'єднання з близькими", - сказав Доннеллі.

Чотирнадцять фігуристів, як вважають, загинули внаслідок зіткнення у повітрі над річкою Потомак, сказав генеральний директор Skating Club of Boston Дуг Зегібе.

"Це велика втрата для нашої спільноти фігуристів", - сказав Зегібе журналістам у Норвуді, штат Массачусетс.

Шість жертв трагедії в середу ввечері були пов'язані зі Skating Club of Boston: два тренери, два фігуристи і дві матері, за словами Зегібе.

За даними джерела у Національній раді з безпеки на транспорті США, на місці аварії поки не виявлено чорних скриньок.

Чорна скринька – це реєстратор польотних даних, який записує інформацію з літака та його маршрут.

Доповнення

Два літаки впали в річку Потомак, де рятувальна операція перетворилася на масштабну операцію з вилучення, і наразі з крижаної води вилучено десятки тіл.

Регіональний літак прибував із Вічіто у штаті Канзас, повідомила його материнська компанія American Airlines.

Вертоліт Black Hawk армії США перевозив трьох людей, сказала мер Вашингтона Мюріель Боузер.

За даними U.S. Figure Skating, на борту пасажирського літака перебували американські фігуристи, тренери та члени їхніх сімей, які були у таборі у Вічіто. Російські державні ЗМІ підтвердили, що на борту також перебували російські фігуристи та тренери.