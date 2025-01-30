Авиакатастрофа в Вашингтоне: важнейшие заявления Трампа и других официальных лиц США

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Американские высокопоставленные чиновники высказали разные версии причин столкновения самолета American Eagle с вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана. Трамп обвинил политику разнообразия, другие призывают дождаться результатов расследования.

Официальные лица США начали давать свои комментарии относительно причин и последствий столкновения в воздухе возле Национального аэропорта имени Рейгана самолета и вертолета. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали 

Как отмечает CNN, Трамп, выступая перед журналистами из зала для брифингов Белого дома, по-видимому, обвинил в столкновении в воздухе "продвижение разнообразия" в FAA без доказательств. Он пообещал работать "очень усердно в ближайшие дни" и сказал, что его администрация готова оказать поддержку пострадавшим. Но затем он продолжил критиковать предыдущее руководство демократов и бывшего министра транспорта, возложив вину за трагедию на их политику.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс выразил сомнения относительно снижения стандартов найма в FAA, хотя и не предоставил никаких доказательств. Вэнс также заявил, что сотни людей подали в суд на правительство, потому что "они хотели бы стать авиадиспетчерами, но им отказали из-за цвета кожи".

Министр транспорта Шон Даффи пообещал реформировать систему авиабезопасности, отметив, что "столкновение не должно было произойти", и заверил, что Министерство транспорта вместе с FAA будет работать над предотвращением подобных трагедий в будущем.

Бывший министр транспорта Пит Буттеджич отреагировал на критику Трампа, отметив, что во время его руководства департамент поставил безопасность на первое место, сократив количество опасных ситуаций, и не имел никаких случаев гибели в авиакатастрофах коммерческих авиакомпаний.

"Пока семьи скорбят, Трамп должен руководить, а не врать", - отметил он в Х. 

Министр обороны Пит Хегсет сообщил, что вертолет, который участвовал в обычных ночных тренировках, допустил ошибку во время выполнения миссии. 

Вертолет с тремя военнослужащими на борту участвовал в "ежегодной обычной подготовке ночных полетов по стандартному коридору для обеспечения непрерывности правительственной миссии", - сказал министр.

Бывшая вице-президент Камала Харрис сказала, что она и бывший второй джентльмен Дуг Эмхофф "разбиты горем из-за трагической катастрофы самолета и вертолета в DCA вчера вечером" в заявлении, опубликованном в социальных сетях. Она сказала, что их "молитвы с жертвами и всеми теми, кто их любил".

Выживших нет: Трамп об авиакатастрофе в Вашингтоне30.01.25, 18:38 • 15086 просмотров

Сенатор Роджер Маршалл из Канзаса написал в социальных сетях, что авария произошла из-за "совпадения ошибок", без доказательств, поскольку восстановительные работы продолжаются, а расследование только начинается. Он объяснил это такими факторами, как темнота и недостаточно быстрое предупреждение. 

Ранее УНН писал, что Трамп заявил о наличии "твердого мнения" о причинах столкновения самолета American Eagle с вертолетом Black Hawk. Национальная ассоциация авиадиспетчеров считает преждевременным делать выводы о причинах инцидента.

Напомним

Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана.

Алина Волянская

Алина Волянская

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