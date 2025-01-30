Выживших нет: Трамп об авиакатастрофе в Вашингтоне
Киев • УНН
В Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета American Eagle с военным вертолетом Black Hawk. Президент Трамп подтвердил отсутствие выживших в авиакатастрофе над рекой Потомак.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в столкновении в воздухе военного вертолета и пассажирского самолета над рекой Потомак, произошедшем накануне, выживших нет, передает УНН со ссылкой на CNN.
"К сожалению, выживших нет", — сказал Трамп в зале для брифингов Белого дома в четверг. Он сказал, что обращается к американскому народу в "час скорби", и попросил минуту молчания в начале своего выступления.
"Теперь работа перешла к миссии по восстановлению", — сказал Трамп, добавив, что среда была "темной и мучительной ночью в столице нашей страны и в истории нашей страны".
Напомним
Самолет American Eagle с 64 пассажирами столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана.