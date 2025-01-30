Ніхто не вижив: Трамп про авіакатастрофу у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що в зіткненні в повітрі військового гелікоптера і пасажирського літака над річкою Потомак, яке сталося напередодні, ніхто не вижив, передає УНН з посиланням на CNN.

"На жаль, тих, хто вижив, немає", - сказав Трамп у залі для брифінгів Білого дому в четвер. Він сказав, що звертається до американського народу в "годину скорботи", і попросив хвилину мовчання на початку свого виступу.

"Тепер робота перейшла до місії з відновлення", - сказав Трамп, додавши, що середа була "темною і болісною ніччю в столиці нашої країни і в історії нашої країни".

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Літак American Eagle з 64 пасажирами зіткнувся з армійським вертольотом Black Hawk біля аеропорту Рейгана.