В Филадельфии разбился легкомоторный самолет: подробности
Киев • УНН
В северо-восточной Филадельфии разбился легкомоторный самолет, что вызвало серию взрывов и пожаров. На месте работают сотни спасателей, губернатор штата пообещал предоставить все необходимые ресурсы для ликвидации последствий.
В северо-восточной Филадельфии в США произошла авиакатастрофа, легкомоторный самолет упал вблизи жилого района. Об этом информирует УНН со ссылкой на FOX 4, и Х-аккаунт Журналист FOX 29 Стива Кили.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 18:00 по местному времени в районе Коттман-авеню и Бастлтон-авеню.
Очевидцы сообщают, что после падения самолета произошло несколько взрывов, а также загорелись автомобили и здания. По словам свидетелей, громкий звук взрыва напоминал удар грома.
На место аварии прибыли сотни пожарных и спасателей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда самолет падает с неба, после чего виден большой взрыв и клубы черного дыма.
Журналист FOX 29 Стив Кили сообщил, что на месте катастрофы разбросаны обломки самолета, а вокруг еще продолжаются пожары. Один из работников местного бизнеса рассказал, что видел "яркую вспышку света, появившуюся из ниоткуда".
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сделал официальное заявление на своей странице в соцсети X.
"Мы предлагаем все имеющиеся ресурсы штата для реагирования на катастрофу малого частного самолета в северо-восточной Филадельфии. Мы продолжим предоставлять обновления, как только появится больше информации", - написал Шапиро.
Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы и откуда направлялся самолет. Информация о погибших или пострадавших официально не обнародована.
Напомним
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