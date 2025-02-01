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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Филадельфии разбился легкомоторный самолет: подробности

В Филадельфии разбился легкомоторный самолет: подробности

Киев  •  УНН

 • 5257 просмотра

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В северо-восточной Филадельфии разбился легкомоторный самолет, что вызвало серию взрывов и пожаров. На месте работают сотни спасателей, губернатор штата пообещал предоставить все необходимые ресурсы для ликвидации последствий.

В северо-восточной Филадельфии в США произошла авиакатастрофа, легкомоторный самолет упал вблизи жилого района. Об этом информирует УНН со ссылкой на FOX 4, и Х-аккаунт Журналист FOX 29 Стива Кили.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 18:00 по местному времени в районе Коттман-авеню и Бастлтон-авеню.

Очевидцы сообщают, что после падения самолета произошло несколько взрывов, а также загорелись автомобили и здания. По словам свидетелей, громкий звук взрыва напоминал удар грома.

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На место аварии прибыли сотни пожарных и спасателей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда самолет падает с неба, после чего виден большой взрыв и клубы черного дыма.

Журналист FOX 29 Стив Кили сообщил, что на месте катастрофы разбросаны обломки самолета, а вокруг еще продолжаются пожары. Один из работников местного бизнеса рассказал, что видел "яркую вспышку света, появившуюся из ниоткуда".

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сделал официальное заявление на своей странице в соцсети X.

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"Мы предлагаем все имеющиеся ресурсы штата для реагирования на катастрофу малого частного самолета в северо-восточной Филадельфии. Мы продолжим предоставлять обновления, как только появится больше информации", - написал Шапиро.

Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы и откуда направлялся самолет. Информация о погибших или пострадавших официально не обнародована.

Напомним

Самолет American Airlines с 64 пассажирами и вертолет Black Hawk с тремя военными столкнулись над Вашингтоном. Оба воздушных судна упали в реку Потомак возле аэропорта Рейгана.

Авиакатастрофа в Вашингтоне: важнейшие заявления Трампа и других официальных лиц США30.01.25, 20:13 • 27223 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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