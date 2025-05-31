Тепло и преимущественно без осадков: какой погодой порадует украинцев последний день весны
Киев • УНН
31 мая в восточных, западных и юго-восточных областях Украины ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории без осадков, температура днем 20-25°.
В субботу, 31 мая, в Украине ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в восточных областях, на западе и юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. ... Днем в Украине 20-25°; в Карпатах ... днем 14-19°
В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Температура воздуха - 22-24°.
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