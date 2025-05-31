Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°
Киев • УНН
Первые дни июня будут дождливыми, местами с грозами и градом. Температура воздуха будет достигать 28-30° тепла, а на западе ожидается снижение до 19-24°.
Первые дни лета в Украине будут дождливыми, а вот температура достигнет 28-30° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Синоптики утверждают, в первые три дня июня ожидается неустойчивая погода.
Завтра на юго-востоке страны, днем и на Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 2-3 июня в западных, северных и местами центральных областях умеренные дожди, грозы (в северо-западной части и на Черниговщине местами значительные дожди, местами град, шквалы 15-20 м/с); на остальной территории без осадков
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По данным Укргидрометцентра, ветер ожидается северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.
Температура ночью 11-17°; днем 22-28°, во вторник на юге и востоке до 30°, в западных областях снижение до 19-24°.
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