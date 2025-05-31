Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Первые дни лета в Украине будут дождливыми, а вот температура достигнет 28-30° тепла, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики утверждают, в первые три дня июня ожидается неустойчивая погода.

Завтра на юго-востоке страны, днем и на Закарпатье и Прикарпатье умеренные, местами в центральных, Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; 2-3 июня в западных, северных и местами центральных областях умеренные дожди, грозы (в северо-западной части и на Черниговщине местами значительные дожди, местами град, шквалы 15-20 м/с); на остальной территории без осадков