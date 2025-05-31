П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

Таємниці минулого, несподівані повороти долі, боротьба добра зі злом – все це та набагато більше чекає глядачів на великому екрані цього літа. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які варто подивитися.

Балерина (Ballerina)

Єва – вбивця, яку виховували в традиціях організації "Руська Рома" шукає спосіб помститись за вбитого її батька. Їй доведеться зіткнутись з небезпечними вбивцями та прихованими таємницями її минулого. Згодом, вона зустрінеться з відомим найманцем Джоном Віком.

Жанр: Екшн;

Країна: США;

Режисер: Лен Вайсман;

Актори: Ана Де Армас, Іян МакШейн, Норман Рідус, Кіану Рівз;

В українському прокаті з 04.06.2025.

28 років потому (28 Years Later)

Минуло майже три десятиліття після витоку небезпечного вірусу з біолабораторії. І досі, у суворих умовах карантину, люди все ще живуть серед зомбованих. Невелика група з тих, хто вижив мешкає на невеликому острові, який з’єднаний з великою землею єдиною, але дуже захищеною дамбою. Один з мешканців острова вирушає в експедицію, але зустрічає речі більш шокуючі за зомбованих.

Жанр: Горор;

Країна: США;

Режисер: Денні Бойл;

Актори: Джоді Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рейф Файнс;

В українському прокаті з 19.06.2025.

Супермен (Superman: Legacy)

Щоб влитись у земне суспільство у вигляді звичайного журналіста Кларка Кента, Супермену доведеться відмовитись від своєї криптонійської спадщини. Перебуваючи втіленням чесності, справедливості та людяності, він опиняється у світі, який, на його погляд, є старомодним.

Жанр: Екшн, Пригоди;

Країна: США;

Режисер: Джеймс Ґанн;

Актори: Девід Коренсвет, Рейчел Броснаген, Ізабела Мерсед;

В українському прокаті з 10.07.2025.

Фантастична четвірка: Перші кроки (The Fantastic Four: First Steps)

В альтернативному всесвіті, натхненому естетикою ретро-футуризму 60-х років. Фантастична четвірка змушена захистити свою планету від зловісного космічного божества "Ґалактуса" та загадкового Геральда і Срібної Серферки

Жанр: Екшн, Пригоди;

Країна: США;

Режисер: Метт Шекман;

Актори: Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн;

В українському прокаті з 24.07.2025.

Ніхто 2 (Nobody 2)

Хатч Мансел, в минулому вбивця-найманець був втягнутий назад у жорстокі справи після нападу на його оселю. Щоб повернути спокій та затишок у сім’ю, вони відправляються на відпочинок в місця його молодості, але і там на Хатча очікують зловісні новини.

Жанр: Екшн, Кримінал;

Країна: США;

Режисер: Тімо Тьяхджанто;

Актори: Боб Оденкерк, Конні Нільсен, Крістофер Ллойд, Шерон Стоун;