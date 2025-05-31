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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
16:00 • 6556 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

Київ • УНН

 • 6368 перегляди

Огляд найочікуваніших фільмів літа 2025: екшн, горор, пригоди та кримінал. Від "Балерини" з Аною Де Армас до "Ніхто 2" з Бобом Оденкерком.

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

Таємниці минулого, несподівані повороти долі, боротьба добра зі злом – все це та набагато більше чекає глядачів на великому екрані цього літа. УНН пропонує добірку кінопрем’єр, які варто подивитися.

Балерина (Ballerina)

Єва – вбивця, яку виховували в традиціях організації "Руська Рома" шукає спосіб помститись за вбитого її батька. Їй доведеться зіткнутись з небезпечними вбивцями та прихованими таємницями її минулого. Згодом, вона зустрінеться з відомим найманцем Джоном Віком.

  • Жанр: Екшн;
    • Країна: США;
      • Режисер: Лен Вайсман;
        • Актори: Ана Де Армас, Іян МакШейн, Норман Рідус, Кіану Рівз;
          • В українському прокаті з 04.06.2025.

            28 років потому (28 Years Later)

            Минуло майже три десятиліття після витоку небезпечного вірусу з біолабораторії. І досі, у суворих умовах карантину, люди все ще живуть серед зомбованих. Невелика група з тих, хто вижив мешкає на невеликому острові, який з’єднаний з великою землею єдиною, але дуже захищеною дамбою. Один з мешканців острова вирушає в експедицію, але зустрічає речі більш шокуючі за зомбованих.

            • Жанр: Горор;
              • Країна: США;
                • Режисер: Денні Бойл;
                  • Актори: Джоді Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рейф Файнс;
                    • В українському прокаті з 19.06.2025.

                      Супермен (Superman: Legacy)

                      Щоб влитись у земне суспільство у вигляді звичайного журналіста Кларка Кента, Супермену доведеться відмовитись від своєї криптонійської спадщини. Перебуваючи втіленням чесності, справедливості та людяності, він опиняється у світі, який, на його погляд, є старомодним.

                      • Жанр: Екшн, Пригоди;
                        • Країна: США;
                          • Режисер: Джеймс Ґанн;
                            • Актори: Девід Коренсвет, Рейчел Броснаген, Ізабела Мерсед;
                              • В українському прокаті з 10.07.2025.

                                Фантастична четвірка: Перші кроки (The Fantastic Four: First Steps)

                                В альтернативному всесвіті, натхненому естетикою ретро-футуризму 60-х років. Фантастична четвірка змушена захистити свою планету від зловісного космічного божества "Ґалактуса" та загадкового Геральда і Срібної Серферки

                                • Жанр: Екшн, Пригоди;
                                  • Країна: США;
                                    • Режисер: Метт Шекман;
                                      • Актори: Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн;
                                        • В українському прокаті з 24.07.2025.

                                          Ніхто 2 (Nobody 2)

                                          Хатч Мансел, в минулому вбивця-найманець був втягнутий назад у жорстокі справи після нападу на його оселю. Щоб повернути спокій та затишок у сім’ю, вони відправляються на відпочинок в місця його молодості, але і там на Хатча очікують зловісні новини.

                                          • Жанр: Екшн, Кримінал;
                                            • Країна: США;
                                              • Режисер: Тімо Тьяхджанто;
                                                • Актори: Боб Оденкерк, Конні Нільсен, Крістофер Ллойд, Шерон Стоун;
                                                  • В українському прокаті з 14.08.2025.
                                                    Ольга Розгон

                                                    Ольга Розгон

                                                    СуспільствоУНН Lite
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