Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

Тайны прошлого, неожиданные повороты судьбы, борьба добра со злом – все это и гораздо больше ждет зрителей на большом экране этим летом. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые стоит посмотреть.

Балерина (Ballerina)

Ева – убийца, которую воспитывали в традициях организации "Русская Рома", ищет способ отомстить за убитого ее отца. Ей придется столкнуться с опасными убийцами и скрытыми тайнами ее прошлого. Впоследствии она встретится с известным наемником Джоном Уиком.

Жанр: Экшн;

Страна: США;

Режиссер: Лен Вайсман;

Актеры: Ана Де Армас, Иян МакШейн, Норман Ридус, Киану Ривз;

В украинском прокате с 04.06.2025.

28 лет спустя (28 Years Later)

Прошло почти три десятилетия после утечки опасного вируса из биолаборатории. И до сих пор, в суровых условиях карантина, люди все еще живут среди зомбированных. Небольшая группа из выживших живет на небольшом острове, который соединен с большой землей единственной, но очень защищенной дамбой. Один из жителей острова отправляется в экспедицию, но встречает вещи более шокирующие, чем зомбированные.

Жанр: Хоррор;

Страна: США;

Режиссер: Дэнни Бойл;

Актеры: Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс;

В украинском прокате с 19.06.2025.

Супермен (Superman: Legacy)

Чтобы влиться в земное общество в виде обычного журналиста Кларка Кента, Супермену придется отказаться от своего криптонийского наследия. Будучи воплощением честности, справедливости и человечности, он оказывается в мире, который, на его взгляд, является старомодным.

Жанр: Экшн, Приключения;

Страна: США;

Режиссер: Джеймс Ганн;

Актеры: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснаген, Изабела Мерсед;

В украинском прокате с 10.07.2025.

Фантастическая четверка: Первые шаги (The Fantastic Four: First Steps)

В альтернативной вселенной, вдохновленной эстетикой ретро-футуризма 60-х годов. Фантастическая четверка вынуждена защитить свою планету от зловещего космического божества "Галактуса" и загадочного Геральда и Серебряной Серферки

Жанр: Экшн, Приключения;

Страна: США;

Режиссер: Мэтт Шекман;

Актеры: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Квинн;

В украинском прокате с 24.07.2025.

Никто 2 (Nobody 2)

Хатч Мансел, в прошлом убийца-наемник, был втянут обратно в жестокие дела после нападения на его дом. Чтобы вернуть спокойствие и уют в семью, они отправляются на отдых в места его молодости, но и там Хатча ожидают зловещие новости.

Жанр: Экшн, Криминал;

Страна: США;

Режиссер: Тимо Тьяхджанто;

Актеры: Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун;