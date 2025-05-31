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Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом
16:00 • 6466 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

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Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

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Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

Киев • УНН

 • 5844 просмотра

Обзор самых ожидаемых фильмов лета 2025: экшн, хоррор, приключения и криминал. От "Балерины" с Аной Де Армас до "Никто 2" с Бобом Оденкерком.

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

Тайны прошлого, неожиданные повороты судьбы, борьба добра со злом – все это и гораздо больше ждет зрителей на большом экране этим летом. УНН предлагает подборку кинопремьер, которые стоит посмотреть.

Балерина (Ballerina)

Ева – убийца, которую воспитывали в традициях организации "Русская Рома", ищет способ отомстить за убитого ее отца. Ей придется столкнуться с опасными убийцами и скрытыми тайнами ее прошлого. Впоследствии она встретится с известным наемником Джоном Уиком.

  • Жанр: Экшн;
    • Страна: США;
      • Режиссер: Лен Вайсман;
        • Актеры: Ана Де Армас, Иян МакШейн, Норман Ридус, Киану Ривз;
          • В украинском прокате с 04.06.2025.

            28 лет спустя (28 Years Later)

            Прошло почти три десятилетия после утечки опасного вируса из биолаборатории. И до сих пор, в суровых условиях карантина, люди все еще живут среди зомбированных. Небольшая группа из выживших живет на небольшом острове, который соединен с большой землей единственной, но очень защищенной дамбой. Один из жителей острова отправляется в экспедицию, но встречает вещи более шокирующие, чем зомбированные.

            • Жанр: Хоррор;
              • Страна: США;
                • Режиссер: Дэнни Бойл;
                  • Актеры: Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс;
                    • В украинском прокате с 19.06.2025.

                      Супермен (Superman: Legacy)

                      Чтобы влиться в земное общество в виде обычного журналиста Кларка Кента, Супермену придется отказаться от своего криптонийского наследия. Будучи воплощением честности, справедливости и человечности, он оказывается в мире, который, на его взгляд, является старомодным.

                      • Жанр: Экшн, Приключения;
                        • Страна: США;
                          • Режиссер: Джеймс Ганн;
                            • Актеры: Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснаген, Изабела Мерсед;
                              • В украинском прокате с 10.07.2025.

                                Фантастическая четверка: Первые шаги (The Fantastic Four: First Steps)

                                В альтернативной вселенной, вдохновленной эстетикой ретро-футуризма 60-х годов. Фантастическая четверка вынуждена защитить свою планету от зловещего космического божества "Галактуса" и загадочного Геральда и Серебряной Серферки

                                • Жанр: Экшн, Приключения;
                                  • Страна: США;
                                    • Режиссер: Мэтт Шекман;
                                      • Актеры: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Квинн;
                                        • В украинском прокате с 24.07.2025.

                                          Никто 2 (Nobody 2)

                                          Хатч Мансел, в прошлом убийца-наемник, был втянут обратно в жестокие дела после нападения на его дом. Чтобы вернуть спокойствие и уют в семью, они отправляются на отдых в места его молодости, но и там Хатча ожидают зловещие новости.

                                          • Жанр: Экшн, Криминал;
                                            • Страна: США;
                                              • Режиссер: Тимо Тьяхджанто;
                                                • Актеры: Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун;
                                                  • В украинском прокате с 14.08.2025.
                                                    Ольга Розгон

                                                    Ольга Розгон

                                                    ОбществоУНН Lite
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                                                    Tesla
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