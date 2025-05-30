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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
Ексклюзив
11:54 • 3528 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Київ • УНН

 • 3378 перегляди

2 червня суд продовжить розгляд справи нардепа Кузьміних, якого звинувачують у хабарництві. Політолог Шабовта вважає, що перебування обвинуваченого у Раді шкодить іміджу України.

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

У понеділок, 2 червня, о 14:30, відбудеться чергове засідання суду у справі народного депутата Сергія Кузьміних, обвинуваченого у зловживанні впливом та хабарництві. Справа нардепа очевидно є прикладом глибинної корупційної кризи в державі, вважає політичний аналітик Сергій Шабовта. У коментарі УНН він поставив під сумнів моральність перебування обвинуваченого нардепа на посаді та його роботу в Комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

На думку Шабовти, той факт, що Кузьміних, проти якого в суді слухається справа за обвинуваченням у корупційному злочині, не складає депутатські повноваження негативно відображається на іміджу українського парламенту та держави в цілому.

Так, це паплюжить імідж України. Ми настільки глибоко хворі на корупцію, що люди, які йдуть у владу, вже потенційно корумповані. Вони йдуть туди не служити, а заробляти

– підкреслив політолог.

Особливий дисонанс, за його словами, викликає ситуація, коли депутат, обвинувачений у лобіюванні за гроші інтересів приватної компанії в медичній сфері, продовжує працювати в парламентському комітеті, який відповідає за політику в галузі охорони здоров’я.

От теж такий дисонанс - охорона здоров'я і медична сфера. Тобто, на жаль у нас корупція значно потужніша, ніж суспільна мораль, в Україні. Тому що суспільна мораль на жаль знищена. І вона знищена саме корупцією, тому що влада, гроші - вони давно замінили собою всі ідеали, скажімо, морального суспільства

– зазначає Шабовта.

Він також звертає увагу на неспроможність парламенту самоочищуватись: "Хіба самі народні депутати здатні ухвалити рішення, які будуть карати їх самих? Звісно, що ні. Закони часто підлаштовують під тих, кого треба захистити".

Водночас на думку експерта, правоохоронна система наразі не виконує свого призначення, а перетворилася на інструмент для обслуговування "правлячих кланів" і тиску на бізнес.

Слід зауважити, що правоохоронці мали б ретельніше відстежувати діяльність парламентарів, особливо тих що під слідством, зокрема на предмет лобіювання інтересів бізнесу.

Нагадаємо

Сергій Кузьміних кілька разів поспіль проігнорував засідання Вищого антикорупційного суду під приводом відрядження до Молдови з метою укріплення міжпарламентського співробітництва. Як пояснили УНН в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, на нардепа не покладався обовʼязок здати закордонні паспорти і повідомляти сторону обвинувачення про виїзд за кордон.

Колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець у коментарі УНН зазначив, що сторона обвинувачення має просити суд змінити Кузьміних запобіжний захід на тримання під вартою через невиконання ним процесуальних обов'язків.

Додамо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом схожим на Кузьміних обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру.

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних, якого нагадаємо підозрюють у отриманні понад півмільйона гривень хабаря, обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
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