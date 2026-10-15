ЄС закликали забезпечити європейський сервіс Eutelsat для України після перебоїв зі Starlink

Ліберальна політична група в Європейському парламенті Renew Europe закликала Європейську комісію та Раду ЄС купувати послуги супутникового зв'язку у європейських постачальників для України після того, як нові обмеження Starlink, як повідомляється, порушили українські військові операції. Про це повідомляє Rapporteur, пише УНН.

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У листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та голови Євроради Антоніу Кошти, з яким ознайомилося видання, ліберальна група закликала до тимчасового доступу до програми ЄС GOVSATCOM та закупівель у Eutelsat, Hispasat та SES.

Група також закликала уряди ЄС постачати термінали українським силам та пришвидшити створення супутникової сузір'я IRIS², щоб зменшити залежність від неєвропейських операторів.

"Коли IRIS² було запущено у 2023 році, Renew Europe застерігала від того, щоб покладатися на примхи Ілона Маска щодо таких важливих спроможностей", – йдеться у листі.

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Такий заклик пролунав після повідомлень про обмеження Starlink для України.

Як зазначив Bloomberg 15 жовтня, "звичайне обслуговування інтернет-терміналів Starshield, що використовуються українськими військовими, схоже, відновилося". "Роботу Starshield було відновлено, і Міністерство оборони в Києві продовжує переговори зі США щодо причин обмеження попереднього обслуговування", повідомила Bloomberg особа, знайома з цим питанням, яка попросила не називати її імені, оскільки це питання є конфіденційним.

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