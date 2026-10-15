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ЕС призвали обеспечить Украину европейским сервисом Eutelsat после перебоев со Starlink

Киев • УНН

 • 6278 просмотра

Renew Europe призвала ЕС предоставить Украине доступ к GOVSATCOM и закупать спутниковые услуги у европейских операторов. Это произошло после ограничений Starlink.

ЕС призвали обеспечить Украину европейским сервисом Eutelsat после перебоев со Starlink

Либеральная политическая группа в Европейском парламенте Renew Europe призвала Европейскую комиссию и Совет ЕС покупать услуги спутниковой связи у европейских поставщиков для Украины после того, как новые ограничения Starlink, как сообщается, нарушили украинские военные операции. Об этом сообщает Rapporteur, пишет УНН.

Детали

В письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште, с которым ознакомилось издание, либеральная группа призвала предоставить временный доступ к программе ЕС GOVSATCOM и закупать услуги у Eutelsat, Hispasat и SES.

Группа также призвала правительства стран ЕС поставлять терминалы украинским силам и ускорить создание спутниковой группировки IRIS², чтобы уменьшить зависимость от неевропейских операторов.

"Когда IRIS² была запущена в 2023 году, Renew Europe предостерегала от того, чтобы полагаться на прихоти Илона Маска в вопросах таких важных возможностей", – говорится в письме.

В Европе за кулисами обсуждают планы по вытеснению Starlink — СМИ14.10.26, 14:37 • 19111 просмотров

Такой призыв прозвучал после сообщений об ограничениях Starlink для Украины.

Как отметил Bloomberg 15 октября, "обычное обслуживание интернет-терминалов Starshield, используемых украинскими военными, похоже, возобновилось". "Работа Starshield была восстановлена, и Министерство обороны в Киеве продолжает переговоры с США о причинах ограничения прежнего обслуживания", сообщила Bloomberg знакомая с этим вопросом особа, попросившая не называть ее имени, поскольку этот вопрос является конфиденциальным. 

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил FT о снятии блокировки на удары по российским НПЗ. Он также заявил о нарушении vосквой энергетического перемирия.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Урсула фон дер Ляйен
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