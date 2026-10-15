"З нас досить": Зеленський заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ - FT

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ударів по російських НПЗ. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

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"Блокування [на удари по нафтопереробних заводах] зняте. З нас досить", – сказав Президент України в інтерв'ю Financial Times.

Як пише видання, в інтерв'ю він "висловив обурення "небезпечним" припиненням обміну розвідувальними даними США та послабленням супутникового інтернет-сервісу Starlink".

Як зазначає Bloomberg, Зеленський заявив FT, що він призупинив енергетичні удари на три дні, щоб дотримуватися "енергетичного перемир'я", оголошеного Трампом у неділю, але москва продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо

WP повідомляє, що США попередили Україну про повне припинення розвідобміну після нових ударів по енергооб’єктах рф.

Наразі невідомо, чи ухвалив Вашингтон будь-яке рішення щодо обмеження розвідувальної співпраці. Офіційного підтвердження реалізації таких погроз у наведеному повідомленні немає.