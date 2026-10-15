"С нас хватит": Зеленский заявил о снятии блокировки на удары по российским НПЗ - FT

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу ударов по российским НПЗ. Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет УНН.

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"Блокировка [на удары по нефтеперерабатывающим заводам] снято. С нас хватит", — сказал Президент Украины в интервью Financial Times.

Как пишет издание, в интервью он "выразил возмущение "опасным" прекращением обмена разведывательными данными США и ослаблением спутникового интернет-сервиса Starlink".

Как отмечает Bloomberg, Зеленский заявил FT, что приостановил энергетические удары на три дня, чтобы соблюдать "энергетическое перемирие", объявленное Трампом в воскресенье, однако москва продолжает наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Напомним

WP сообщает, что США предупредили Украину о полном прекращении обмена разведданными после новых ударов по энергообъектам рф.

В настоящее время неизвестно, принял ли Вашингтон какое-либо решение об ограничении разведывательного сотрудничества. Официального подтверждения реализации таких угроз в приведенном сообщении нет.