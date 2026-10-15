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The Washington Post
Financial Times

США погрожують повністю відрізати Україну від розвідданих після наступної атаки на російські НПЗ – WP

Київ • УНН

 • 5648 перегляди

WP повідомляє, що США попередили Україну про повне припинення розвідобміну після нових ударів по енергооб’єктах РФ. Рішення ще не ухвалене.

США погрожують повністю відрізати Україну від розвідданих після наступної атаки на російські НПЗ – WP

Американські спецслужби попередили посольство України, що США негайно припинять передавати Києву будь-які розвідувальні дані у разі нових українських ударів по російських енергетичних об'єктах. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерело, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, Вашингтон висунув жорстку вимогу щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру росії. При цьому йдеться не про часткове обмеження співпраці, а про можливе повне припинення обміну розвідувальною інформацією.

Співрозмовник газети стверджує, що американські попередження були надзвичайно масштабними та охопили широке коло контактів, пов'язаних з Україною.

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Попередження США набули безпрецедентного масштабу

Попередження були настільки масштабними, що дзвінок отримав кожен, у кого прізвище звучало по-українськи

– розповіло джерело The Washington Post.

Повідомлення з'явилося на тлі напруженості навколо українських ударів по російських енергетичних об'єктах. Раніше Financial Times писала, що представники адміністрації Дональда Трампа також погрожували призупинити механізм PURL, за яким європейські союзники закуповують американське озброєння для ЗСУ.

Наразі невідомо, чи ухвалив Вашингтон будь-яке рішення щодо обмеження розвідувальної співпраці. Офіційного підтвердження реалізації таких погроз у наведеному повідомленні немає.

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Степан Гафтко

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