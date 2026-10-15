США угрожают полностью прекратить передачу разведданных Украине после следующей атаки на российские НПЗ — WP

Американские спецслужбы предупредили посольство Украины, что США немедленно прекратят передавать Киеву любые разведывательные данные в случае новых украинских ударов по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, пишет УНН.

Детали

По информации издания, Вашингтон выдвинул жесткое требование о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру России. При этом речь идет не о частичном ограничении сотрудничества, а о возможном полном прекращении обмена разведывательной информацией.

Собеседник газеты утверждает, что американские предупреждения были чрезвычайно масштабными и охватили широкий круг контактов, связанных с Украиной.

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Предупреждения были настолько масштабными, что звонок получил каждый, чья фамилия звучала по-украински — рассказал источник The Washington Post.

Сообщение появилось на фоне напряженности вокруг украинских ударов по российским энергетическим объектам. Ранее Financial Times писала, что представители администрации Дональда Трампа также угрожали приостановить механизм PURL, по которому европейские союзники закупают американское вооружение для ВСУ.

В настоящее время неизвестно, принял ли Вашингтон какое-либо решение об ограничении разведывательного сотрудничества. Официального подтверждения реализации таких угроз в приведенном сообщении нет.

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