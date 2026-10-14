В Белом доме продолжается обсуждение вопроса о разведданных для Украины - СМИ

В настоящее время в Белом доме идет дискуссия относительно дальнейшего предоставления Украине разведывательных данных. Против ограничения предоставления разведданных выступает директор ЦРУ Рэтклифф. Пока Трамп не отдавал такого приказа, хотя он весьма разгневан ударами Украины по российским НПЗ. Об этом пишет Semafor, передает УНН.

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Как пишет издание, Трамп не придает большого значения идее прекращения обмена разведданными с Украиной, заявив вчера журналистам, что США и дальше обмениваются разведданными и что "мы помогаем им" - при этом подчеркнув, что его целью является прекращение многолетней войны россии против этой страны.

Однако эта идея активно обсуждается в Белом доме - сказал изданию один из чиновников администрации Трампа.

При этом, что важно, пока нет единого мнения относительно дальнейших действий: как сообщается, директор ЦРУ Джон Рэтклифф выступает против этой идеи.

Трамп весьма разгневан. Он может отдать такой приказ - сказал чиновник, намекнув, что Трамп мог бы прекратить обмен разведданными именно относительно целей на территории россии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военнослужащие получали предупреждения о возможной приостановке обмена разведывательными данными с США.