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Зеленский подтвердил, что США пригрозили приостановить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским НПЗ - NPR

Киев • УНН

 • 6176 просмотра

Зеленский заявил, что украинские генералы получали предупреждения о возможном прекращении обмена разведданными с США.

Зеленский подтвердил, что США пригрозили приостановить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским НПЗ - NPR

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные получали предупреждения о возможной приостановке обмена разведывательными данными с США. Об этом со ссылкой на интервью Главы государства сообщило NPR 13 октября, передает УНН.

Детали

"Администрация Трампа предупредила, что может прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, если украинские силы не прекратят дальние удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в россии", как пишет издание, заявил Президент Украины Владимир Зеленский NPR.

Во время разговора журналист спросил Зеленского, подтверждает ли он, что США прекратили передавать Украине разведывательные данные.

"Зеленский сказал мне, что этого еще не произошло, но было предупреждение, что это может произойти", — отметила журналист NPR.

Президент Украины уточнил, что сообщения поступали не непосредственно ему, а украинским военным.

"Но, честно говоря, получали ли мы сообщения о том, что это можно остановить при определенных условиях? Да, мои генералы говорили мне, что на уровне военных у них есть эта информация", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передавать Украине разведывательные данные и продолжает сотрудничать с Киевом. Об этом американский лидер сообщил 13 октября во время общения с журналистами.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина