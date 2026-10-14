В Европе за кулисами обсуждают планы по вытеснению Starlink — СМИ

Европейские игроки объединяются, чтобы затормозить доминирование американского гиганта в отрасли спутниковой связи. О том, "как Европа планирует вытеснить Starlink", сообщило Politico, пишет УНН.

Детали

"Выйдя на сцену саммита International Space Summit в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ведущих европейских игроков создать новый "альянс" для укрепления коллективных спутниковых мощностей. Истинная цель послания "давайте объединимся"? Starlink Илона Маска", — говорится в публикации.

Речь Макрона в прошлом месяце, как отмечает издание, "была публичной поддержкой закулисных усилий, которые должны были привести к тому, что основные телекоммуникационные компании блока сделают агрессивную ставку на прямое подключение к устройствам — мобильные сигналы, передаваемые непосредственно от спутников к телефонам".

Во вторник министры связи национальных правительств ЕС собрались в Ирландии, чтобы обсудить законодательное предложение, которое может облегчить ведущим европейским операторам доступ к спутникам.

Эта инициатива, по данным издания, "предусматривает объединение усилий Deutsche Telekom, Orange, Vodafone и Telefónica для обеспечения критически важных и востребованных частот, которые станут доступными в следующем году, на фоне того, как Европейская комиссия рассматривает новую процедуру распределения, которая будет резервировать частоты для европейских игроков". План, о котором Bloomberg сообщил перед выступлением Макрона 10 сентября, подтвердили два источника, знакомые с переговорами.

"Мы рассматриваем этот вопрос, — сказал в интервью Микаэль Траббиа, старший руководитель французской телекоммуникационной группы Orange, отказавшись от дальнейших комментариев относительно планов. — Мы хотим, как ведущая, инновационная группа в сфере телекоммуникаций, иметь возможность предложить эту услугу нашим клиентам. Мы не хотим иметь одного доминирующего игрока".

Vodafone отказалась от комментариев, а Deutsche Telekom и Telefónica не ответили на запросы о комментариях.

Будущее космоса, пишет издание, привлекает внимание в Европе, поскольку геополитические конфликты повышают его стратегическое значение, а требования безопасности и технологический прогресс создают возможности для бизнеса.

Маск ясно дал понять, что Starlink стремится углубить свое доминирование на низкой околоземной орбите, где спутники пролетают близко к Земле, чтобы обеспечить более быстрое соединение. Компания надеется получить эти ценные частоты, чтобы предлагать мобильные услуги без необходимости сотрудничать с местными поставщиками телекоммуникационных услуг.

SpaceX, материнская компания Starlink, как указано, не ответила на запрос о комментарии.

Вопрос контроля

Как отмечается, на фоне того, что ЕС должен перераспределить диапазон спутниковой связи 2 ГГц в 2027 году, обсуждаемое предложение предусматривает, что процесс лицензирования будет благоприятствовать европейским операторам.

Группа европарламентариев внесла поправки к майскому предложению Европейской комиссии о повышении барьера для доступа неевропейских игроков к стратегическим радиочастотам.

"Starlink не сидит сложа руки. Компания Маска активизировала лоббирование в Брюсселе в течение последних двух лет, проводя больше встреч с Европейской комиссией и законодателями перед политическими инициативами, которые могут задержать ее расширение", — указывает при этом издание.

Ранее в этом году американская фирма предупредила, что план ЕС оставит европейцев без надежных услуг прямой связи с устройствами. "Starlink Broadband и Starlink Mobile [дочерние компании SpaceX, ориентированные на потребителей] сделали больше для достижения целей Европейской комиссии в сфере связи, чем любой другой оператор спутников", — говорится в четырехстраничном обращении компании, полученном изданием.

Она также предупредила, что план может создать "глобальные проблемы с помехами, в частности для служб экстренной помощи, таких как те, что работают в Украине".

"Starlink, возможно, не пытается сделать страны зависимыми от себя, но он пытается сделать себя незаменимым, — указала Селестин Рабуам, исследовательница Французского института геополитики (GEODE). — Сейчас это единственная компания, которая может так быстро развёртываться и так легко адаптироваться".

Что говорили на встрече в ЕС

"Мы также должны обладать собственным технологическим суверенитетом, когда речь идёт о спутниках", — как цитирует EU Perspectives, заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен на встрече министров, ответственных за телекоммуникации, во вторник, 13 октября.

Она хочет, чтобы закон о цифровых сетях (Digital Networks Act) упростил правила и укрепил европейский рынок телекоммуникаций.

На фоне стремления Европы к надёжной спутниковой связи и более быстрому широкополосному доступу правительства, как указывается, выдвинули различные приоритеты: Германия стремилась к надёжным спутниковым услугам и конкуренции, тогда как Чехия подчёркивала возможности для европейских компаний. Финляндия предостерегла от предоставления Брюсселю большего контроля.

Томас Ярзомбек, парламентский статс-секретарь министерства цифровых технологий Германии, выступил за спутниковые услуги, на которые Европа могла бы полагаться даже в сложных обстоятельствах. Он также призвал к конкуренции между как минимум двумя поставщиками, утверждая, что это будет способствовать инновациям.

На вопрос о выделении частот Starlink Томас Ярзомбек "указал на Украину как на доказательство зависимости, которую может создать такая технология", пишет издание. Доступ к частотам должен сопровождаться обязательствами по предоставлению надёжного сервиса, особенно в критические моменты, утверждал он. Спутниковая связь будет дополнять наземные сети, а не заменять их. "Им нужен партнёр на земле", — сказал он.

Открывая этот круглый стол, министр связи Ирландии Патрик О'Донован подчеркнул необходимость защиты от экстремальных погодных условий, кибератак и гибридных угроз, включая защиту подводных кабелей. "Большая безопасность, разнообразие и резервирование могут помочь уменьшить стратегические уязвимости", — сказал он. Однако переговоры в Лимерике были прерваны, когда председательствующий Патрик О'Донован был доставлен в больницу машиной скорой помощи.

Председательствующая в Совете ЕС Ирландия хочет, чтобы обсуждения сформировали первый компромисс по законодательству к декабрю, когда Совет ЕС по вопросам телекоммуникаций соберётся в Брюсселе, пишет издание.

Альтернатива Starlink: ЕС разворачивает первую собственную спутниковую сеть, Украина запросила доступ - Bloomberg