Альтернатива Starlink: ЕС разворачивает первую собственную спутниковую сеть, Украина сделала запрос на доступ - Bloomberg

Европейский Союз впервые запустил часть своей собственной защищенной сети спутниковой связи в рамках программы стоимостью 10,6 млрд евро, направленной на создание альтернативы Starlink и отказ от поддержки США на фоне растущего напряжения, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Элементы сетей IRIS2 и GOVSATCOM начали ограниченную работу на прошлой неделе для использования правительством и военными, заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилюс на Европейской космической конференции в Брюсселе во вторник. "Украина сделала запрос на доступ, и сейчас ведется работа по его предоставлению", пишет издание.

"Теперь все государства-члены могут иметь доступ к суверенной спутниковой связи. Военной и правительственной. Защищенной и зашифрованной. Созданной в Европе - эксплуатируемой в Европе, под европейским контролем, - сказал Кубилюс. - Эксперты говорят, что это было бы лучше, чем Starlink. Это наша амбиция".

История спутников – это история естественной монополии, пишет издание. Рынок спутников на низкой околоземной орбите быстро расширяется, во главе с огромной группировкой Starlink, насчитывающей более 7600 спутников. Хотя долгосрочный рыночный потенциал, по оценкам, превысит 100 миллиардов долларов к 2035 году, экономические условия создают проблемы для других игроков в этой области. Высокие затраты на запуск и замену, ограниченный потребительский спрос в отдаленных районах и растущая геополитическая конкуренция делают первое место недоступным для других игроков, даже если они играют важную роль в глобальном доступе.

В конечном итоге сеть IRIS2 будет включать 290 спутников на нескольких орбитах. По словам Кубилюса, ее планируется полностью ввести в эксплуатацию к 2030 году, обслуживая как частных клиентов, так и правительства. Спутники строят люксембургская компания SES SA, французская Eutelsat SA и испанская Hispasat SA.

"Геополитические события требуют от нас ускорения темпов и предоставления этих услуг", - сказал он, добавив, что такие системы являются важнейшим элементом так называемых "стратегических средств обеспечения" - высокотехнологичных военных возможностей, в создании которых Европа в значительной степени полагается на США.

