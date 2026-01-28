$42.960.17
51.230.17
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 4044 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 8358 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 10325 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 12567 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 19044 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 39016 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 53986 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41502 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 64780 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31865 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Альтернатива Starlink: ЄС розгортає першу власну супутникову мережу, Україна зробила запит на доступ - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

Європейський Союз запустив частину своєї захищеної супутникової мережі вартістю 10,6 млрд євро, щоб створити альтернативу Starlink. Україна вже запросила доступ до цієї системи, яка має бути повністю введена в експлуатацію до 2030 року.

Альтернатива Starlink: ЄС розгортає першу власну супутникову мережу, Україна зробила запит на доступ - Bloomberg

Європейський Союз вперше запустив частину своєї власної захищеної мережі супутникового зв'язку в межах програми вартістю 10,6 млрд євро, спрямованої на створення альтернативи Starlink і відмову від підтримки США на тлі напруження, що зростає, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Елементи мереж IRIS2 та GOVSATCOM розпочали обмежену роботу минулого тижня для використання урядом та військовими, заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на Європейській космічній конференції у Брюсселі у вівторок. "Україна зробила запит на доступ, і наразі ведеться робота щодо його надання", пише видання.

Глава МЗС Польщі Сікорський закликає Ілона Маска зупинити використання Starlink росіянами28.01.26, 09:14 • 3208 переглядiв

"Тепер усі держави-члени можуть мати доступ до суверенного супутникового зв'язку. Військового та урядового. Захищеного та зашифрованого. Створений у Європі - експлуатується в Європі, під європейським контролем, -  сказав Кубілюс. - Експерти кажуть, що це було б краще, ніж Starlink. Це наша амбіція".

Історія супутників – це історія природної монополії, пише видання. Ринок супутників на низькій навколоземній орбіті швидко розширюється, на чолі з величезним угрупуванням Starlink, що налічує понад 7600 супутників. Хоча довгостроковий ринковий потенціал, за оцінками, перевищить 100 мільярдів доларів до 2035 року, економічні умови створюють проблеми для інших гравців у цій галузі. Високі витрати на запуск та заміну, обмежений споживчий попит у віддалених районах та зростаюча геополітична конкуренція роблять перше місце недоступним для інших гравців, навіть якщо вони відіграють важливу роль у глобальному доступі.

ЄС вкладе близько 11 млрд євро в супутникову мережу для конкуренції зі Starlink16.12.24, 19:02 • 32020 переглядiв

Зрештою мережа IRIS2 включатиме 290 супутників на кількох орбітах. За словами Кубілюса, її планується повністю ввести в експлуатацію до 2030 року, обслуговуючи як приватних клієнтів, так і уряди. Супутники будують люксембурзька компанія SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA.

"Геополітичні події вимагають від нас прискорення темпів і надання цих послуг", - сказав він, додавши, що такі системи є найважливішим елементом так званих "стратегічних засобів забезпечення" - високотехнологічних військових спроможностей, у створенні яких Європа значною мірою покладається на США.

Британія, Норвегія та Україна можуть приєднатися до космічної програми ЄС IRIS² - ЗМІ28.07.25, 10:56 • 3800 переглядiв

Юлія Шрамко

