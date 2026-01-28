Альтернатива Starlink: ЄС розгортає першу власну супутникову мережу, Україна зробила запит на доступ - Bloomberg

Європейський Союз вперше запустив частину своєї власної захищеної мережі супутникового зв'язку в межах програми вартістю 10,6 млрд євро, спрямованої на створення альтернативи Starlink і відмову від підтримки США на тлі напруження, що зростає, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Елементи мереж IRIS2 та GOVSATCOM розпочали обмежену роботу минулого тижня для використання урядом та військовими, заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на Європейській космічній конференції у Брюсселі у вівторок. "Україна зробила запит на доступ, і наразі ведеться робота щодо його надання", пише видання.

"Тепер усі держави-члени можуть мати доступ до суверенного супутникового зв'язку. Військового та урядового. Захищеного та зашифрованого. Створений у Європі - експлуатується в Європі, під європейським контролем, - сказав Кубілюс. - Експерти кажуть, що це було б краще, ніж Starlink. Це наша амбіція".

Історія супутників – це історія природної монополії, пише видання. Ринок супутників на низькій навколоземній орбіті швидко розширюється, на чолі з величезним угрупуванням Starlink, що налічує понад 7600 супутників. Хоча довгостроковий ринковий потенціал, за оцінками, перевищить 100 мільярдів доларів до 2035 року, економічні умови створюють проблеми для інших гравців у цій галузі. Високі витрати на запуск та заміну, обмежений споживчий попит у віддалених районах та зростаюча геополітична конкуренція роблять перше місце недоступним для інших гравців, навіть якщо вони відіграють важливу роль у глобальному доступі.

Зрештою мережа IRIS2 включатиме 290 супутників на кількох орбітах. За словами Кубілюса, її планується повністю ввести в експлуатацію до 2030 року, обслуговуючи як приватних клієнтів, так і уряди. Супутники будують люксембурзька компанія SES SA, французька Eutelsat SA та іспанська Hispasat SA.

"Геополітичні події вимагають від нас прискорення темпів і надання цих послуг", - сказав він, додавши, що такі системи є найважливішим елементом так званих "стратегічних засобів забезпечення" - високотехнологічних військових спроможностей, у створенні яких Європа значною мірою покладається на США.

