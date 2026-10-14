$45.080.1250.440.20
ukenru
12:15 • 1374 перегляди
ЄС прагне залучити кошти для України на зустрічах МВФ та G7 - Домбровскіс
Ексклюзив
12:14 • 1868 перегляди
Лазерна корекція зору: чи можна робити операцію до вагітності та що важливо знати про процедуру
Ексклюзив
12:01 • 5904 перегляди
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
11:37 • 9340 перегляди
У Європі закулісно обговорюють плани з витіснення Starlink - ЗМІ
10:00 • 19213 перегляди
На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги
09:20 • 20212 перегляди
У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п’ятиPhoto
08:03 • 22360 перегляди
росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький
07:48 • 25027 перегляди
Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²
06:24 • 29576 перегляди
Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink
14 жовтня, 06:00 • 26452 перегляди
Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.6м/с
56%
757мм
Популярнi новини
Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує санкції проти рф14 жовтня, 02:27 • 28854 перегляди
Що святкують 14 жовтня в Україні та світі14 жовтня, 02:58 • 11432 перегляди
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років14 жовтня, 05:42 • 37431 перегляди
У міноборони рф підтвердили, що порушують "енергетичне перемир’я" Трампа 06:25 • 17599 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень11:14 • 11862 перегляди
Публікації
Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці
Ексклюзив
12:01 • 5904 перегляди
Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень11:14 • 12225 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
14 жовтня, 05:30 • 48333 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 63698 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит13 жовтня, 18:29 • 83064 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Чарльз ІІІ
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Луцьк
Харків
Реклама
УНН Lite
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років14 жовтня, 05:42 • 37815 перегляди
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo13 жовтня, 18:56 • 44880 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 45988 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати13 жовтня, 16:17 • 40483 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo13 жовтня, 14:41 • 43878 перегляди
Актуальне
Опалення
Starlink
The Hill
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

У Європі закулісно обговорюють плани з витіснення Starlink - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9356 перегляди

У ЄС лунають заклики до провідних європейських гравців створити новий «альянс» для зміцнення колективних супутникових потужностей. ЄС розглядає преференції у розподілі частот.

У Європі закулісно обговорюють плани з витіснення Starlink - ЗМІ

Європейські гравці об'єднуються, щоб загальмувати домінування американського гіганта в галузі супутникового зв'язку. Про те, "як Європа планує витіснити Starlink", поінформувало Politico, пише УНН.

Деталі

"Виходячи на сцену саміту International Space Summit в Парижі, президент Франції Еммануель Макрон закликав провідних європейських гравців створити новий "альянс" для зміцнення колективних супутникових потужностей. Справжня мета послання "давайте об'єднаємося"? Starlink Ілона Маска", - ідеться у публікації.

Промова Макрона минулого місяця, як зазначає видання, "була публічною підтримкою закулісних зусиль, які мали б призвести до того, що основні телекомунікаційні компанії блоку зроблять агресивну ставку на пряме підключення до пристроїв - мобільні сигнали, що передаються безпосередньо від супутників до телефонів".

У вівторок міністри зв'язку національних урядів ЄС зібралися в Ірландії, щоб обговорити законодавчу пропозицію, яка може полегшити провідним європейським операторам доступ до супутників.

Ця ініціатива, за даними видання, "передбачає об'єднання зусиль Deutsche Telekom, Orange, Vodafone та Telefónica для забезпечення критично важливих та бажаних частот, які стануть доступними наступного року, на тлі того, як Європейська комісія розглядає нову процедуру розподілу, яка резервуватиме частоти для європейських гравців". План, про який повідомило Bloomberg перед промовою Макрона 10 вересня, підтвердили два джерела, обізнані з переговорами.

"Ми розглядаємо це питання, - сказав в інтерв'ю Мікаель Траббіа, старший керівник французької телекомунікаційної групи Orange, відмовившись від подальших коментарів щодо планів. - Ми хочемо, як провідна, інноваційна група в телекомунікаціях, мати можливість запропонувати цю послугу нашим клієнтам. Ми не хочемо мати одного домінуючого гравця".

Vodafone відмовився від коментарів, а Deutsche Telekom та Telefónica не відповіли на запити про коментарі.

Майбутнє космосу, пише видання, привертає увагу в Європі, оскільки геополітичні конфлікти підвищують його стратегічне значення, а вимоги безпеки та технологічний прогрес створюють бізнес-можливості.

Маск чітко дав зрозуміти, що Starlink прагне поглибити своє домінування на низькій навколоземній орбіті, де супутники пролітають близько до Землі, щоб забезпечити швидше з'єднання. Компанія сподівається отримати ці цінні частоти, щоб пропонувати мобільні послуги без необхідності співпрацювати з місцевими постачальниками телекомунікаційних послуг.

SpaceX, материнська компанія Starlink, як вказано, не відповіла на запит про коментар.

Питання контролю

Як зазначається, на тлі того, що ЄС має перерозподілити діапазон супутникового зв'язку 2 ГГц у 2027 році, обговорювана пропозиція передбачає, що процес ліцензування буде на користь європейських операторів.

Група європарламентарів подала поправки до травневої пропозиції Європейської комісії щодо підвищення бар'єру для доступу неєвропейських гравців до стратегічних радіочастот.

"Starlink не сидить склавши руки. Компанія Маска активізувала лобіювання в Брюсселі протягом останніх двох років, проводячи більше зустрічей з Європейською комісією та законодавцями перед політичними ініціативами, які можуть затримати її розширення", - вказує при цьому видання.

Раніше цього року американська фірма попередила, що план ЄС залишить європейців без надійних послуг прямого зв'язку з пристроями. "Starlink Broadband та Starlink Mobile [дочірні компанії SpaceX, орієнтовані на споживачів] зробили більше для досягнення цілей Європейської комісії щодо зв'язку, ніж будь-який інший оператор супутників", – йдеться у зверненні компанії на чотири сторінки, отриманому виданням.

Вона також попередила, що план може створити "глобальні проблеми з перешкодами, зокрема для служб екстреної допомоги, таких як ті, що в Україні".

"Starlink, можливо, не намагається зробити країни залежними від них, але він намагається зробити себе незамінним, - вказала Селестін Рабуам, дослідниця Французького інституту геополітики (GEODE) - Зараз вони єдині, хто може так швидко розгортатися та так легко адаптуватися".

Що говорили на зустрічі у ЄС

"Ми також повинні мати власний технологічний суверенітет, коли йдеться про супутники", – як цитує EU Perspectives, сказала виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Хенна Вірккунен на зустрічі міністрів, відповідальних за телекомунікації, у вівторок, 13 жовтня.

Вона хоче, щоб закон про цифрові мережі (Digital Networks Act) спростив правила та зміцнив європейський ринок телекомунікацій.

На тлі того, як Європа хоче надійного супутникового зв'язку та швидшого широкосмугового доступу, уряди, як вказано, висунули різні пріоритети: Німеччина прагнула надійних супутникових послуг та конкуренції, тоді як Чехія наголошувала на можливостях для європейських компаній. Фінляндія застерегла від надання Брюсселю більшого контролю.

Томас Ярзомбек, парламентський державний секретар міністерства цифрових технологій від Німеччини, виступив за супутникові послуги, на які Європа могла б покладатися навіть за складних обставин. Він також закликав до конкуренції між принаймні двома постачальниками, стверджуючи, що це сприятиме інноваціям.

На запитання про виділення частот Starlink, Томас Ярзомбек "вказав на Україну як доказ залежності, яку може створити така технологія", пише видання. Доступ до частот має супроводжуватися зобов'язаннями щодо надання надійного сервісу, зокрема в критичні моменти, стверджував він. Супутникові зв'язки доповнюватимуть наземні мережі, а не замінюватимуть їх. "Їм потрібен партнер на землі", – сказав він.

Відкриваючи цей круглий стіл, міністр зв'язку Ірландії Патрік О'Донован наголосив на захисті від екстремальних погодних умов, кібератак та гібридних загроз, включаючи захист підводних кабелів. "Більша безпека, різноманітність та резервування можуть допомогти зменшити стратегічні вразливості", – сказав він. Утім, переговори в Лімерику були перервані, коли головуючий Патрік О'Донован був доставлений до лікарні каретою швидкої допомоги.

Головуюча у Раді ЄС Ірландія хоче, щоб обговорення сформували перший компроміс щодо законодавства до грудня, коли Рада ЄС з питань телекомунікацій збереться в Брюсселі, пише видання.

Альтернатива Starlink: ЄС розгортає першу власну супутникову мережу, Україна зробила запит на доступ - Bloomberg28.01.26, 11:37 • 4718 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвітТехнології