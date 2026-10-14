У Європі закулісно обговорюють плани з витіснення Starlink - ЗМІ

Європейські гравці об'єднуються, щоб загальмувати домінування американського гіганта в галузі супутникового зв'язку. Про те, "як Європа планує витіснити Starlink", поінформувало Politico, пише УНН.

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"Виходячи на сцену саміту International Space Summit в Парижі, президент Франції Еммануель Макрон закликав провідних європейських гравців створити новий "альянс" для зміцнення колективних супутникових потужностей. Справжня мета послання "давайте об'єднаємося"? Starlink Ілона Маска", - ідеться у публікації.

Промова Макрона минулого місяця, як зазначає видання, "була публічною підтримкою закулісних зусиль, які мали б призвести до того, що основні телекомунікаційні компанії блоку зроблять агресивну ставку на пряме підключення до пристроїв - мобільні сигнали, що передаються безпосередньо від супутників до телефонів".

У вівторок міністри зв'язку національних урядів ЄС зібралися в Ірландії, щоб обговорити законодавчу пропозицію, яка може полегшити провідним європейським операторам доступ до супутників.

Ця ініціатива, за даними видання, "передбачає об'єднання зусиль Deutsche Telekom, Orange, Vodafone та Telefónica для забезпечення критично важливих та бажаних частот, які стануть доступними наступного року, на тлі того, як Європейська комісія розглядає нову процедуру розподілу, яка резервуватиме частоти для європейських гравців". План, про який повідомило Bloomberg перед промовою Макрона 10 вересня, підтвердили два джерела, обізнані з переговорами.

"Ми розглядаємо це питання, - сказав в інтерв'ю Мікаель Траббіа, старший керівник французької телекомунікаційної групи Orange, відмовившись від подальших коментарів щодо планів. - Ми хочемо, як провідна, інноваційна група в телекомунікаціях, мати можливість запропонувати цю послугу нашим клієнтам. Ми не хочемо мати одного домінуючого гравця".

Vodafone відмовився від коментарів, а Deutsche Telekom та Telefónica не відповіли на запити про коментарі.

Майбутнє космосу, пише видання, привертає увагу в Європі, оскільки геополітичні конфлікти підвищують його стратегічне значення, а вимоги безпеки та технологічний прогрес створюють бізнес-можливості.

Маск чітко дав зрозуміти, що Starlink прагне поглибити своє домінування на низькій навколоземній орбіті, де супутники пролітають близько до Землі, щоб забезпечити швидше з'єднання. Компанія сподівається отримати ці цінні частоти, щоб пропонувати мобільні послуги без необхідності співпрацювати з місцевими постачальниками телекомунікаційних послуг.

SpaceX, материнська компанія Starlink, як вказано, не відповіла на запит про коментар.

Питання контролю

Як зазначається, на тлі того, що ЄС має перерозподілити діапазон супутникового зв'язку 2 ГГц у 2027 році, обговорювана пропозиція передбачає, що процес ліцензування буде на користь європейських операторів.

Група європарламентарів подала поправки до травневої пропозиції Європейської комісії щодо підвищення бар'єру для доступу неєвропейських гравців до стратегічних радіочастот.

"Starlink не сидить склавши руки. Компанія Маска активізувала лобіювання в Брюсселі протягом останніх двох років, проводячи більше зустрічей з Європейською комісією та законодавцями перед політичними ініціативами, які можуть затримати її розширення", - вказує при цьому видання.

Раніше цього року американська фірма попередила, що план ЄС залишить європейців без надійних послуг прямого зв'язку з пристроями. "Starlink Broadband та Starlink Mobile [дочірні компанії SpaceX, орієнтовані на споживачів] зробили більше для досягнення цілей Європейської комісії щодо зв'язку, ніж будь-який інший оператор супутників", – йдеться у зверненні компанії на чотири сторінки, отриманому виданням.

Вона також попередила, що план може створити "глобальні проблеми з перешкодами, зокрема для служб екстреної допомоги, таких як ті, що в Україні".

"Starlink, можливо, не намагається зробити країни залежними від них, але він намагається зробити себе незамінним, - вказала Селестін Рабуам, дослідниця Французького інституту геополітики (GEODE) - Зараз вони єдині, хто може так швидко розгортатися та так легко адаптуватися".

Що говорили на зустрічі у ЄС

"Ми також повинні мати власний технологічний суверенітет, коли йдеться про супутники", – як цитує EU Perspectives, сказала виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Хенна Вірккунен на зустрічі міністрів, відповідальних за телекомунікації, у вівторок, 13 жовтня.

Вона хоче, щоб закон про цифрові мережі (Digital Networks Act) спростив правила та зміцнив європейський ринок телекомунікацій.

На тлі того, як Європа хоче надійного супутникового зв'язку та швидшого широкосмугового доступу, уряди, як вказано, висунули різні пріоритети: Німеччина прагнула надійних супутникових послуг та конкуренції, тоді як Чехія наголошувала на можливостях для європейських компаній. Фінляндія застерегла від надання Брюсселю більшого контролю.

Томас Ярзомбек, парламентський державний секретар міністерства цифрових технологій від Німеччини, виступив за супутникові послуги, на які Європа могла б покладатися навіть за складних обставин. Він також закликав до конкуренції між принаймні двома постачальниками, стверджуючи, що це сприятиме інноваціям.

На запитання про виділення частот Starlink, Томас Ярзомбек "вказав на Україну як доказ залежності, яку може створити така технологія", пише видання. Доступ до частот має супроводжуватися зобов'язаннями щодо надання надійного сервісу, зокрема в критичні моменти, стверджував він. Супутникові зв'язки доповнюватимуть наземні мережі, а не замінюватимуть їх. "Їм потрібен партнер на землі", – сказав він.

Відкриваючи цей круглий стіл, міністр зв'язку Ірландії Патрік О'Донован наголосив на захисті від екстремальних погодних умов, кібератак та гібридних загроз, включаючи захист підводних кабелів. "Більша безпека, різноманітність та резервування можуть допомогти зменшити стратегічні вразливості", – сказав він. Утім, переговори в Лімерику були перервані, коли головуючий Патрік О'Донован був доставлений до лікарні каретою швидкої допомоги.

Головуюча у Раді ЄС Ірландія хоче, щоб обговорення сформували перший компроміс щодо законодавства до грудня, коли Рада ЄС з питань телекомунікацій збереться в Брюсселі, пише видання.

Альтернатива Starlink: ЄС розгортає першу власну супутникову мережу, Україна зробила запит на доступ - Bloomberg