У Полтаві внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей, пошкоджено школу та житлові будинки

У Полтаві внаслідок російської атаки постраждали троє людей, серед них 38-річний чоловік, який зазнав травм середньої тяжкості. Також пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний і три приватні будинки, адміністративну будівлю та чотири автомобілі. Про це повідомляє начальник ОВА Віталій Дяківнич, пише УНН.

Станом на зараз відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано та надається вся необхідна допомога - йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, травми середньої тяжкості отримав 38-річний чоловік. Йому надають усю необхідну допомогу.

Також зафіксовано влучання БпЛА поблизу однієї зі шкіл Полтави.

Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон закладу освіти. Діти та персонал були в укритті та не постраждали - зазначив Дяківнич.

Внаслідок атаки також пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю та 4 автомобілі.

На місцях працювали рятувальники та інші служби міста.

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