Кіровоградщина пережила наймасованішу атаку рф - майже 360 БПЛА та влучання на 26 локаціях

Кіровоградщина пережила наймасованішу атаку рф від початку повномасштабного вторгнення: в області зафіксували майже 360 російських БпЛА. Внаслідок ударів по 26 локаціях загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, пише УНН.

На жаль, маємо влучання на 26 локаціях. Ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі, транспортних підприємствах, логістичних об'єктах та житлових будинках. Найбільше руйнувань і уражень припало на Кропивницький - йдеться у повідомленні.

Також зазнали ударів Знам'янка, Олександрія, Помічна та низка громад області.

На місцях уражень працюватимуть спеціальні комісії, які обстежать пошкодження, підрахують збитки, щоб надати необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо

Унаслідок атаки на Кропивницький загинули троє людей, шестеро постраждали. Обстріл Кіровоградщини тривав від близько 22:00.