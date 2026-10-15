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Кировоградская область пережила самую массированную атаку рф - почти 360 БПЛА и попадания в 26 местах

Киев • УНН

 • 3154 просмотра

Россия атаковала область почти 360 дронами, зафиксированы попадания в 26 местах. Погибли три человека, шестеро ранены.

Кировоградская область пережила самую массированную атаку рф - почти 360 БПЛА и попадания в 26 местах

Кировоградская область пережила самую массированную атаку рф с начала полномасштабного вторжения: в области зафиксировали почти 360 российских БПЛА. В результате ударов по 26 локациям погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович, пишет УНН.

К сожалению, зафиксированы попадания по 26 локациям. Враг целенаправленно наносил удары по критической инфраструктуре, транспортным предприятиям, логистическим объектам и жилым домам. Больше всего разрушений и поражений пришлось на Кропивницкий

- говорится в сообщении.

Также под ударами оказались Знаменка, Александрия, Помошная и ряд общин области.

На местах поражений будут работать специальные комиссии, которые обследуют повреждения, подсчитают ущерб, чтобы предоставить необходимую помощь пострадавшим.

Напомним

В результате атаки на Кропивницкий погибли три человека, шестеро пострадали. Обстрел Кировоградской области продолжался примерно с 22:00.

Ольга Розгон

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