росіяни атакують Кропивницький – кількість загиблих зросла до 3, є поранені
Київ • УНН
Унаслідок атаки на Кропивницький загинули троє людей, шестеро постраждали. Обстріл Кіровоградщини триває від близько 22:00.
Унаслідок російської атаки на Кропивницький загинули щонайменше 3 людини, ще 6 отримали поранення. Обстріл Кіровоградської області розпочався близько 22:00 і досі триває. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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За словами очільника області, кількість загиблих в обласному центрі зросла до 3. Інформація про третього загиблого надійшла вже під час атаки.
Стало відомо про третього загиблого в обласному центрі. Травмовано 6 людей. П'ятеро – у медичних закладах міста. Один від госпіталізації відмовився. Ворожа атака триває
Із 6 постраждалих 5 перебувають у лікарнях Кропивницького. Ще одна людина відмовилася від госпіталізації.
За інформацією обласної військової адміністрації, російські війська розпочали атаку на Кіровоградщину близько 22:00. Станом на момент повідомлення обстріл не припинився.
Інформація про остаточні наслідки атаки та масштаби руйнувань наразі відсутня.
Кіровоградщина під нищівною атакою ворога, у Кропивницькому двоє загиблих - ОВА14.10.26, 23:14 • 1622 перегляди