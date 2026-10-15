россияне атакуют Кропивницкий — число погибших возросло до 3, есть раненые
Киев • УНН
В результате атаки на Кропивницкий погибли три человека, шестеро пострадали. Обстрел Кировоградской области продолжается примерно с 22:00.
В результате российской атаки на Кропивницкий погибли по меньшей мере 3 человека, ещё 6 получили ранения. Обстрел Кировоградской области начался около 22:00 и до сих пор продолжается. Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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По словам главы области, количество погибших в областном центре выросло до 3. Информация о третьем погибшем поступила уже во время атаки.
Стало известно о третьем погибшем в областном центре. Травмированы 6 человек. Пятеро — в медицинских учреждениях города. Один от госпитализации отказался. Вражеская атака продолжается
Из 6 пострадавших 5 находятся в больницах Кропивницкого. Ещё один человек отказался от госпитализации.
По информации областной военной администрации, российские войска начали атаку на Кировоградскую область около 22:00. На момент сообщения обстрел не прекращался.
Информация об окончательных последствиях атаки и масштабах разрушений в настоящее время отсутствует.
Кировоградщина под разрушительной атакой врага, в Кропивницком двое погибших — ОВА14.10.26, 23:14 • 4212 просмотров