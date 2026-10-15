В Полтаве в результате вражеской атаки пострадали три человека, повреждены школа и жилые дома

В Полтаве в результате российской атаки пострадали трое людей, среди них 38-летний мужчина, получивший травмы средней тяжести. Также повреждены здание школы, многоквартирный и три частных дома, административное здание и четыре автомобиля. Об этом сообщает начальник ОВА Виталий Дякивныч, пишет УНН.

На данный момент известно о трех пострадавших. Они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь - говорится в сообщении.

По уточненной информации, травмы средней тяжести получил 38-летний мужчина. Ему оказывают всю необходимую помощь.

Также зафиксировано попадание БПЛА вблизи одной из школ Полтавы.

Взрывной волной повреждено остекление окон учебного заведения. Дети и персонал находились в укрытии и не пострадали - отметил Дякивныч.

В результате атаки также повреждены здание школы, многоквартирный дом, 3 частных дома, административное здание и 4 автомобиля.

На местах работали спасатели и другие службы города.

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