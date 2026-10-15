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"Для путіна все закінчиться": Зеленський розповів, про що просив Трампа щодо Starlink

Київ • УНН

 • 1420 перегляди

Зеленський заявив, що просив Трампа відкрити Starlink у росії для знищення балістичних пускових установок. Домовленостей про це немає.

"Для путіна все закінчиться": Зеленський розповів, про що просив Трампа щодо Starlink
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський просив лідера США Дональда Трампа відкрити Starlink на території рф для знищення балістичних пускових установок. Про це голова держави розповів в інтерв'ю Financial Times, опублікованому 15 жовтня, передає УНН.

За словами українського лідера, це дозволило б українським військовим знищувати російські пускові установки балістичних ракет і посилити тиск на кремль для початку переговорів. 

Я сказав Трампу: якщо ви відкриєте Starlink на території росії, ми знищимо її пускові установки балістичних ракет. І все. Для нього ( володимира путіна, - ред.) це буде кінець 

– зазначив Зеленський.

Він пояснив, що знищення російських пускових установок могло б суттєво обмежити можливості москви здійснювати балістичні атаки по Україні. Такий військовий тиск міг би змусити російського диктатора володимира путіна сісти за стіл перемовин.  

Водночас Володимир Зеленський нічого не повідомив про досягнення домовленостей щодо розширення роботи Starlink на території росії.

Як заяву Зеленського використовує російська пропаганда 

Зауважимо, що цей меседж із великого інтервю українського президента Financial Times вже активно почали використовувати російські журналісти. Вони намагаються презентувати ситуацію так, нібито Володимир Зеленський погрожує військовою агресією у випадку, якщо москва отримає можливість користуватися супутниковим звязком Starlink. 

Водночас у рф неодноразово акцентували, що не мають потреби користуватися технологічними розробками США й здатні втілити в життя аналогічні вітчизняні проєкти. Відповіддю Ілону Маску мала стати супутникова система "Рассвет", яку розробляє російська компанія "Бюро 1440", що входить до структури "ІКС Холдинг". У рф розраховують, що власна супутникова мережа дозволить зменшити залежність від іноземних технологій зв'язку, зокрема під час проведення бойових операцій.

Але з першими супутниками вже виникли труднощі: 23 березня 2026 року росія запустила першу серійну партію із 16 апаратів "Рассвет". Однак один із них, супутник №4, так і не зміг розпочати необхідні маневри для підняття орбіти та приблизно 6 червня згорів в атмосфері. Згодом, 19 липня, відбувся запуск другої партії з 16 супутників. Однак ще наприкінці серпня профільне видання RussianSpaceWeb повідомляло, що частина супутників другої партії не демонструвала помітних маневрів для підняття орбіти. Два апарати поступово опустилися нижче 300 кілометрів, що створило загрозу їхнього передчасного сходження з орбіти.

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Що цьому передувало

Раніше Financial Times вже повідомляла, що Україна намагається отримати дозвіл на використання безпілотників зі Starlink для ураження російських пускових установок балістичних ракет на відстані до 200 кілометрів углиб території рф. За інформацією видання, Зеленський порушував відповідне питання перед Трампом під час зустрічі в Білому домі у липні 2026 року.

Контекст

На тлі посилення російських ракетних атак на українську енергетичну інфраструктуру питання доступу до Starlink набуло особливого значення для обороноздатності України.

28 липня 2026 року під час закритої зустрічі у Білому домі Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням посприяти отриманню дозволу від Ілона Маска на використання Starlink для наведення українських безпілотників на російські пускові установки балістичних ракет. Як повідомляло видання The Atlantic, Трамп пообіцяв розглянути пропозицію та обговорити її з Маском, однак конкретних зобов'язань не взяв.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніТехнології
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Starlink
Financial Times
Білий дім
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна