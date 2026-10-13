Російська альтернатива Starlink втрачає супутники: два апарати "Рассвет" можуть згоріти в атмосфері найближчими тижнями

$44.960.0750.240.07
ukenru
12:21 • 15266 перегляди
На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив снігVideo
11:46 • 21563 перегляди
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto
11:13 • 15569 перегляди
Атака рф знищила корпус Рівненського гуманітарного університету, студенти були в укритті - МОНPhoto
Ексклюзив
10:08 • 30936 перегляди
Медичні помилки та компенсація шкоди пацієнтам: чому юристи та депутати критикують законопроєкт №16110Photo
08:38 • 24151 перегляди
У Харкові з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще однієї людини
13 жовтня, 06:51 • 35945 перегляди
Дрони атакували судно з українцями біля Болгарії, друге затонуло: Софія викликає посла рф, Київ закликав до санкцій
13 жовтня, 05:39 • 39036 перегляди
Зростання після сповільнення: МВФ оновив прогноз щодо економіки України
13 жовтня, 04:12 • 38256 перегляди
У Харкові під завалами зруйнованого будинку знайшли тіла трьох людей
12 жовтня, 23:21 • 45516 перегляди
Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 11Video
12 жовтня, 22:19 • 44640 перегляди
Потрібно переконати Зеленського, путін більше зацікавлений у мирній угоді - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.7м/с
75%
756мм
Популярнi новини
Китай обвалив продажі люксового гіганта LVMH13 жовтня, 06:09 • 48528 перегляди
рф практично безперервно атакує з ночі, через удар "шахеда" по центру Рівного 14 постраждалихPhotoVideo08:49 • 25747 перегляди
Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення09:50 • 28895 перегляди
У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть10:07 • 19846 перегляди
Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності12:34 • 11819 перегляди
Публікації
Переведення годинників на зимовий час: користь, ризики та невирішене майбутнє12:57 • 8784 перегляди
Смерть пацієнтки під час ринопластики: суд визнав анестезіолога винним, але звільнив від покарання через сплив строків давності12:34 • 12315 перегляди
Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогуPhoto11:46 • 21563 перегляди
Медичні помилки та компенсація шкоди пацієнтам: чому юристи та депутати критикують законопроєкт №16110Photo
Ексклюзив
10:08 • 30936 перегляди
Чотири роки енергетичної війни: як російські удари змінили енергосистему України та скільки коштує її відновлення09:50 • 29396 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Ярослав Железняк
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рівне
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
Netflix вирішив транслювати ЧС з футболу у Європі - де показуватиме матчі14:12 • 360 перегляди
Везли через Туреччину та Польщу - "телевізійного цілителя" Анатолія Кашпіровського поховали у Вінниці13:55 • 1852 перегляди
"Ноосфера" вирушила до Антарктики: що досліджуватимуть, де зупинятимуться та коли прибудуть до "Вернадського"Photo13:23 • 2518 перегляди
На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив снігVideo12:21 • 15266 перегляди
У США чоловік вилетів з американських гірок і розбився на смерть10:07 • 20219 перегляди
Актуальне
Starlink
Опалення
Шахед-136
Золото
Дія (сервіс)

Російська альтернатива Starlink втрачає супутники: два апарати "Рассвет" можуть згоріти в атмосфері найближчими тижнями

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Супутники "Рассвет" №17 і №23 не піднялися на робочу орбіту та стрімко втрачають висоту. Їхнє входження в атмосферу прогнозують на 29 жовтня і 1 листопада.

Російська альтернатива Starlink втрачає супутники: два апарати "Рассвет" можуть згоріти в атмосфері найближчими тижнями

Два російські супутники "Рассвет", які мали стати частиною альтернативи американській системі Starlink, стрімко втрачають висоту та можуть згоріти в атмосфері вже наприкінці жовтня або на початку листопада. Про це повідомляє УНН із посиланням на Clash Report, дані супутникового моніторингу SONIKS та профільне видання RussianSpaceWeb.

Апарати не змогли піднятися на необхідну орбіту після запуску в липні 2026 року. Раніше росія вже втратила один супутник цієї системи через аналогічні проблеми.

Деталі

За інформацією Clash Report, проблеми виникли із супутниками "Рассвет" №17 та №23, які входили до другої партії космічних апаратів, запущених росією 19 липня 2026 року. Після того як їх вивели на початкову орбіту обидва супутники мали самостійно набрати робочу висоту за допомогою власних двигунів. Однак необхідних маневрів вони не здійснили, внаслідок чого почали поступово наближатися до Землі.

Зокрема, супутник №17 перебуває на висоті близько 245 кілометрів та, за даними Clash Report, щодоби втрачає приблизно 1,7 кілометра. Подібна ситуація спостерігається і з апаратом №23. Інформацію про критичне зниження висоти підтверджують також відкриті дані системи моніторингу космічних об'єктів SONIKS. Станом на 13 жовтня мінімальна висота орбіти супутника №17 становила 235,66 кілометра, максимальна — 255,75 кілометра. Для апарата №23 відповідні показники становили 232,20 та 250,05 кілометра.

За прогнозами системи, супутник №23 може увійти в щільні шари атмосфери вже 29 жовтня, а №17 — 1 листопада 2026 року. Водночас ці дати є попередніми та можуть змінитися, якщо космічні апарати здійснять коригувальні маневри. На таких низьких орбітах супутники зазнають впливу атмосферного опору, який поступово знижує швидкість їхнього руху. Без роботи двигунів апарати продовжують втрачати висоту, доки не входять у щільні шари атмосфери, де зазвичай руйнуються та згорають.

Як росія вже втратила один супутник "Рассвет"

Нинішній інцидент став не першим випадком проблем із російською супутниковою системою. 23 березня 2026 року росія запустила першу серійну партію із 16 апаратів "Рассвет". Однак один із них, супутник №4, так і не зміг розпочати необхідні маневри для підняття орбіти та приблизно 6 червня згорів в атмосфері.

Згодом, 19 липня, відбувся запуск другої партії з 16 супутників. Однак ще наприкінці серпня профільне видання RussianSpaceWeb повідомляло, що частина супутників другої партії не демонструвала помітних маневрів для підняття орбіти. Два апарати поступово опустилися нижче 300 кілометрів, що створило загрозу їхнього передчасного сходження з орбіти.

Загалом же протягом 2026 року росія вивела на орбіту 32 серійні апарати, а разом із шістьма експериментальними супутниками попередніх років загальна кількість запущених апаратів проєкту сягнула 38.

За даними російського галузевого видання ComNews, станом на 7 жовтня серед 31 серійного супутника, що залишався на орбіті, 17 апаратів досягли висоти близько 510 кілометрів. Ще дев'ять перебували на висотах від 446 до 498 кілометрів, а п'ять — від 253 до 375 кілометрів. Тому частина російських супутників продовжує функціонувати, однак технічні проблеми окремих апаратів ускладнюють розгортання повноцінної мережі.

Що відомо про російський аналог Starlink

Супутникову систему "Рассвет" розробляє російська компанія "Бюро 1440", яка входить до структури "ІКС Холдинг". Проєкт передбачає створення низькоорбітальної мережі широкосмугового супутникового інтернету, яка має забезпечувати зв'язок у віддалених регіонах та потенційно використовуватися для військових потреб.

Розробку системи розпочали ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну, однак її військове значення зросло після обмеження доступу російських військ до терміналів американської системи Starlink.

У рф розраховують, що власна супутникова мережа дозволить зменшити залежність від іноземних технологій зв'язку, зокрема під час проведення бойових операцій. Згідно з оприлюдненими планами, до 2027 року москва прагне розгорнути групування з 292 супутників, а до 2035 року збільшити їх кількість до 924. Початок комерційної експлуатації системи запланований на 2027 рік.

Попри труднощі, розробник продовжує випробування супутникового зв'язку. Зокрема, 7 жовтня компанія провела публічний сеанс відеозв'язку між адигеєю та москвою через систему "Рассвет". Він тривав близько п'яти хвилин. Однак, як зазначають профільні експерти, такі випробування поки не свідчать про готовність повноцінної мережі, здатної забезпечувати безперервне покриття великих територій.

Чим російська супутникова система загрожує Україні

Попри технічні проблеми, українська розвідка розглядає розвиток системи "Рассвет" як потенційну загрозу. У серпні 2026 року заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що росія розгортає власну супутникову систему швидше, ніж передбачалося попередніми планами.

За даними української воєнної розвідки, російські військові вже використовували першу групу супутників "Рассвет" для забезпечення зв'язку над територією України протягом кількох годин. У перспективі така мережа може знадобитися для передачі розвідувальної інформації, координації військових підрозділів та управління безпілотними літальними апаратами. Але є нюанс: для безперервного супутникового зв'язку противнику необхідно розгорнути значно більше космічних апаратів, ніж вона має зараз.

Нагадаємо

Наприкінці вересня Україна закликала Сполучені Штати запровадити санкції проти кількох російських організацій, які, за її даними, допомагають розвивати московську мережу супутників "Рассвет", національну альтернативу Starlink від SpaceX.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніТехнології
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Starlink
SpaceX
Сполучені Штати Америки
Україна