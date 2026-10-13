Російська альтернатива Starlink втрачає супутники: два апарати "Рассвет" можуть згоріти в атмосфері найближчими тижнями

Два російські супутники "Рассвет", які мали стати частиною альтернативи американській системі Starlink, стрімко втрачають висоту та можуть згоріти в атмосфері вже наприкінці жовтня або на початку листопада. Про це повідомляє УНН із посиланням на Clash Report, дані супутникового моніторингу SONIKS та профільне видання RussianSpaceWeb.

Апарати не змогли піднятися на необхідну орбіту після запуску в липні 2026 року. Раніше росія вже втратила один супутник цієї системи через аналогічні проблеми.

Деталі

За інформацією Clash Report, проблеми виникли із супутниками "Рассвет" №17 та №23, які входили до другої партії космічних апаратів, запущених росією 19 липня 2026 року. Після того як їх вивели на початкову орбіту обидва супутники мали самостійно набрати робочу висоту за допомогою власних двигунів. Однак необхідних маневрів вони не здійснили, внаслідок чого почали поступово наближатися до Землі.

Зокрема, супутник №17 перебуває на висоті близько 245 кілометрів та, за даними Clash Report, щодоби втрачає приблизно 1,7 кілометра. Подібна ситуація спостерігається і з апаратом №23. Інформацію про критичне зниження висоти підтверджують також відкриті дані системи моніторингу космічних об'єктів SONIKS. Станом на 13 жовтня мінімальна висота орбіти супутника №17 становила 235,66 кілометра, максимальна — 255,75 кілометра. Для апарата №23 відповідні показники становили 232,20 та 250,05 кілометра.

За прогнозами системи, супутник №23 може увійти в щільні шари атмосфери вже 29 жовтня, а №17 — 1 листопада 2026 року. Водночас ці дати є попередніми та можуть змінитися, якщо космічні апарати здійснять коригувальні маневри. На таких низьких орбітах супутники зазнають впливу атмосферного опору, який поступово знижує швидкість їхнього руху. Без роботи двигунів апарати продовжують втрачати висоту, доки не входять у щільні шари атмосфери, де зазвичай руйнуються та згорають.

Як росія вже втратила один супутник "Рассвет"

Нинішній інцидент став не першим випадком проблем із російською супутниковою системою. 23 березня 2026 року росія запустила першу серійну партію із 16 апаратів "Рассвет". Однак один із них, супутник №4, так і не зміг розпочати необхідні маневри для підняття орбіти та приблизно 6 червня згорів в атмосфері.

Згодом, 19 липня, відбувся запуск другої партії з 16 супутників. Однак ще наприкінці серпня профільне видання RussianSpaceWeb повідомляло, що частина супутників другої партії не демонструвала помітних маневрів для підняття орбіти. Два апарати поступово опустилися нижче 300 кілометрів, що створило загрозу їхнього передчасного сходження з орбіти.

Загалом же протягом 2026 року росія вивела на орбіту 32 серійні апарати, а разом із шістьма експериментальними супутниками попередніх років загальна кількість запущених апаратів проєкту сягнула 38.

За даними російського галузевого видання ComNews, станом на 7 жовтня серед 31 серійного супутника, що залишався на орбіті, 17 апаратів досягли висоти близько 510 кілометрів. Ще дев'ять перебували на висотах від 446 до 498 кілометрів, а п'ять — від 253 до 375 кілометрів. Тому частина російських супутників продовжує функціонувати, однак технічні проблеми окремих апаратів ускладнюють розгортання повноцінної мережі.

Що відомо про російський аналог Starlink

Супутникову систему "Рассвет" розробляє російська компанія "Бюро 1440", яка входить до структури "ІКС Холдинг". Проєкт передбачає створення низькоорбітальної мережі широкосмугового супутникового інтернету, яка має забезпечувати зв'язок у віддалених регіонах та потенційно використовуватися для військових потреб.

Розробку системи розпочали ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну, однак її військове значення зросло після обмеження доступу російських військ до терміналів американської системи Starlink.

У рф розраховують, що власна супутникова мережа дозволить зменшити залежність від іноземних технологій зв'язку, зокрема під час проведення бойових операцій. Згідно з оприлюдненими планами, до 2027 року москва прагне розгорнути групування з 292 супутників, а до 2035 року збільшити їх кількість до 924. Початок комерційної експлуатації системи запланований на 2027 рік.

Попри труднощі, розробник продовжує випробування супутникового зв'язку. Зокрема, 7 жовтня компанія провела публічний сеанс відеозв'язку між адигеєю та москвою через систему "Рассвет". Він тривав близько п'яти хвилин. Однак, як зазначають профільні експерти, такі випробування поки не свідчать про готовність повноцінної мережі, здатної забезпечувати безперервне покриття великих територій.

Чим російська супутникова система загрожує Україні

Попри технічні проблеми, українська розвідка розглядає розвиток системи "Рассвет" як потенційну загрозу. У серпні 2026 року заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що росія розгортає власну супутникову систему швидше, ніж передбачалося попередніми планами.

За даними української воєнної розвідки, російські військові вже використовували першу групу супутників "Рассвет" для забезпечення зв'язку над територією України протягом кількох годин. У перспективі така мережа може знадобитися для передачі розвідувальної інформації, координації військових підрозділів та управління безпілотними літальними апаратами. Але є нюанс: для безперервного супутникового зв'язку противнику необхідно розгорнути значно більше космічних апаратів, ніж вона має зараз.

Нагадаємо

Наприкінці вересня Україна закликала Сполучені Штати запровадити санкції проти кількох російських організацій, які, за її даними, допомагають розвивати московську мережу супутників "Рассвет", національну альтернативу Starlink від SpaceX.