"Для Путина всё закончится": Зеленский рассказал, о чём просил Трампа относительно Starlink

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский просил лидера США Дональда Трампа открыть Starlink на территории рф для уничтожения баллистических пусковых установок. Об этом глава государства рассказал в интервью Financial Times, опубликованном 15 октября, передает УНН.

По словам украинского лидера, это позволило бы украинским военным уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет и усилить давление на кремль для начала переговоров.

Я сказал Трампу: если вы откроете Starlink на территории России, мы уничтожим ее пусковые установки баллистических ракет. И всё. Для него (владимира путина, — ред.) это будет конец – отметил Зеленский.

Он объяснил, что уничтожение российских пусковых установок могло бы существенно ограничить возможности москвы осуществлять баллистические атаки по Украине. Такое военное давление могло бы заставить российского диктатора владимира путина сесть за стол переговоров.

В то же время Владимир Зеленский ничего не сообщил о достижении договоренностей относительно расширения работы Starlink на территории России.

Как заявление Зеленского использует российская пропаганда

Отметим, что этот месседж из большого интервью украинского президента Financial Times уже активно начали использовать российские журналисты. Они пытаются представить ситуацию так, будто Владимир Зеленский угрожает военной агрессией в случае, если москва получит возможность пользоваться спутниковой связью Starlink.

В то же время в рф неоднократно подчеркивали, что не нуждаются в использовании технологических разработок США и способны воплотить в жизнь аналогичные отечественные проекты. Ответом Илону Маску должна была стать спутниковая система "Рассвет", которую разрабатывает российская компания "Бюро 1440", входящая в структуру "ИКС Холдинг". В рф рассчитывают, что собственная спутниковая сеть позволит уменьшить зависимость от иностранных технологий связи, в частности во время проведения боевых операций.

Но с первыми спутниками уже возникли трудности: 23 марта 2026 года Россия запустила первую серийную партию из 16 аппаратов "Рассвет". Однако один из них, спутник №4, так и не смог начать необходимые маневры для поднятия орбиты и примерно 6 июня сгорел в атмосфере. Позже, 19 июля, состоялся запуск второй партии из 16 спутников. Однако еще в конце августа профильное издание RussianSpaceWeb сообщало, что часть спутников второй партии не демонстрировала заметных маневров для поднятия орбиты. Два аппарата постепенно опустились ниже 300 километров, что создало угрозу их преждевременного схода с орбиты.

Российская альтернатива Starlink теряет спутники: два аппарата "Рассвет" могут сгореть в атмосфере в ближайшие недели

Что этому предшествовало

Ранее Financial Times уже сообщала, что Украина пытается получить разрешение на использование беспилотников со Starlink для поражения российских пусковых установок баллистических ракет на расстоянии до 200 километров в глубине территории рф. По информации издания, Зеленский поднимал соответствующий вопрос перед Трампом во время встречи в Белом доме в июле 2026 года.

Контекст

На фоне усиления российских ракетных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру вопрос доступа к Starlink приобрел особое значение для обороноспособности Украины.

28 июля 2026 года во время закрытой встречи в Белом доме Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой посодействовать получению разрешения от Илона Маска на использование Starlink для наведения украинских беспилотников на российские пусковые установки баллистических ракет. Как сообщало издание The Atlantic, Трамп пообещал рассмотреть предложение и обсудить его с Маском, однако конкретных обязательств не взял.