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Курс валют на 15 жовтня: що з доларом після історичного максимуму

Київ • УНН

 • 256 перегляди

На 15 жовтня НБУ встановив курс долара на рівні 44,9801 грн, євро — 50,3453 грн. Гривня зміцнилася на 10 і 9 копійок.

Курс валют на 15 жовтня: що з доларом після історичного максимуму

Національний банк України на 15 жовтня встановив офіційний курс гривні на рівні 44,9801 грн/дол., що зміцнивши національну валюту за день на 10 копійок після історичного максимуму курсу долара, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на 15 жовтня на рівні 50,3453 грн/євро, укріпивши гривню за день на 9 копійок.

Який курс у банках та обмінниках

Згідно із даними на профільних сайтах на ранок четверга:

  • у банках долар торгується за середнім курсом 44,79 грн при купівлі і 45,30 грн при продажі, євро - 50,09 грн і 50,78 грн відповідно;
    • в обмінниках долар торгується за середнім курсом 45,05 грн при купівлі і 45,22 грн при продажі, євро - за 50,60 грн і 50,91 грн відповідно.

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      Юлія Шрамко

      ЕкономікаФінанси
      Національний банк України