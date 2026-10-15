Курс валют на 15 октября: что с долларом после исторического максимума

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 4122 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 9996 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 10460 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 11636 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11309 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13030 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13087 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13736 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 12980 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12595 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12249 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19342 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19473 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17427 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 8378 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35377 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36466 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 39804 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 52951 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78518 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Джордж Сорос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1058 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2320 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3184 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4214 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5366 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Курс валют на 15 октября: что с долларом после исторического максимума

Киев • УНН

 • 4048 просмотра

На 15 октября НБУ установил курс доллара на уровне 44,9801 грн, евро — 50,3453 грн. Гривна укрепилась на 10 и 9 копеек.

Курс валют на 15 октября: что с долларом после исторического максимума

Национальный банк Украины на 15 октября установил официальный курс гривны на уровне 44,9801 грн/долл., укрепив национальную валюту за день на 10 копеек после исторического максимума курса доллара, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 15 октября на уровне 50,3453 грн/евро, укрепив гривну за день на 9 копеек.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах по состоянию на утро четверга:

  • в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,79 грн при покупке и 45,30 грн при продаже, евро — 50,09 грн и 50,78 грн соответственно;
    • в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 45,05 грн при покупке и 45,22 грн при продаже, евро — по 50,60 грн и 50,91 грн соответственно.

      Международные резервы Украины за месяц сократились до $47,1 млрд - каковы причины07.10.26, 16:34 • 15974 просмотра

      Юлия Шрамко

      ЭкономикаФинансы
      Национальный банк Украины