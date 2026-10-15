Курс валют на 15 октября: что с долларом после исторического максимума

Национальный банк Украины на 15 октября установил официальный курс гривны на уровне 44,9801 грн/долл., укрепив национальную валюту за день на 10 копеек после исторического максимума курса доллара, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 15 октября на уровне 50,3453 грн/евро, укрепив гривну за день на 9 копеек.

Какой курс в банках и обменниках

Согласно данным на профильных сайтах по состоянию на утро четверга:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,79 грн при покупке и 45,30 грн при продаже, евро — 50,09 грн и 50,78 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 45,05 грн при покупке и 45,22 грн при продаже, евро — по 50,60 грн и 50,91 грн соответственно.

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